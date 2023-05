El presidente del PSC y ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha defendido este miércoles en Palma la cultura como «el todo, la diferencia entre sobrevivir y vivir», y ha resaltado su «dimensión humanística pero también industrial», de tal modo que los creadores «vivan de su trabajo, no por amor al arte». Así se ha expresado el ministro durante el acto 'La cultura como herramienta de transformación social' organizado por el PSIB, en el Teatre del Mar, donde ha reconocido, pese a hacer una valoración positiva, no estar satisfecho con el trabajo hecho hasta ahora, porque siempre «se quiere hacer mucho más y queda mucho más por hacer». «Pido que seamos ambiciosos, exigentes y que pidamos más cultura. Hemos ido más lejos que nunca, pero no nos hemos cansado; somos conscientes de que el camino será largo porque venimos de años complejos», ha enfatizado Iceta, quien ha cargado contra aquellos que rechazan la cultura. «No se merecen la confianza de ninguno», ha sentenciado.

Para finalizar su discurso, el ministro ha descrito a la secretaria general del PSIB, presidenta del Govern y candidata a la reelección, Francina Armengol, como «la mejor garantía para la cultura» en Baleares. Durante su intervención, la líder del Ejecutivo autonómico ha reivindicado también poder facilitar que los creadores «vivan dignamente» de su trabajo y ha puesto en valor el Estatuto del Artista a nivel estatal, a la vez que se ha comprometido a fomentar un pacto cultural entre las instituciones para hacer inversiones «más a medio y largo plazo» para el sector. En este sentido, Armengol ha centrado su discurso en una reivindicación de la cultura balear en todos los ámbitos y se ha comprometido a «popularizar la cultura, que es un derecho de todos y a la que todo el mundo debe tener acceso». Además, concretando en el sector audiovisual, la representante de Baleares ha reconocido que en las Islas «hacer producción audiovisual es difícil, pero posible». Por ello, «hay que realizar una apuesta valiente por este sector y aumentar la inversión en la televisión pública para producción propia o ayudar a los creadores de cine de Baleares», ha finalizado Armengol, proponiendo también residencias artísticas en el archipiélago para atraer a gente de fuera. Otras intervenciones Noticias relacionadas El Consell construirá en Marratxí los estudios de cine más grandes de España En la jornada, además de Iceta y Armengol, también han intervenido la secretaria general de la Federación Socialista de Mallorca, presidenta del Consell y candidata a la reelección, Catalina Cladera, quien ha enfatizado que «para los socialistas, la cultura es clave». En este punto, ha puesto de ejemplo que mientras en otras crisis se optó por recortar en este sector, con la COVID-19 las instituciones socialistas hicieron «todo lo contrario», desarrollando sistemas de ayudas para el sector «en un momento crítico, cuando se paró todo, también la cultura». Asimismo, se ha referido a la cultura «también como una herramienta de industria económica», y en este sentido ha hecho referencia a la necesidad de fomentarla. Así, ha recordado que, con fondos europeos, en Marratxí se creará un plató, «uno de los más grandes de España, para atraer a esta industria». Por su parte, el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, alcalde de la ciudad y candidato a la reelección, José Hila, ha señalado su intención de invertir en cultura para desarrollar «un modelo de ciudad que trabaje el orgullo de ciudad y que sea una cuidad de cuidadores, física y mental». «En el ámbito físico, está el deporte, pero en el ámbito mental es la cultura», ha reivindicado el primer edil, quien ha resaltado también su objetivo de hacer que llegue a todos los barrios y que las calles «sean espacios de cultura». Para finalizar, ha manifestado que, en caso de seguir gobernando en la próxima legislatura, aumentará de forma «más importante» la inversión destinada a este sector. «Habrá un presupuesto importante para la cultura porque será un eje central de nuestra política», ha concluido.