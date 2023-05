Es uno de los últimos ‘pelotazos’ de la escena nacional, acaban de publicar su segundo disco [¿Quién es Billie Max?] y el próximo jueves 18 alzarán el telón del Mallorca Live Festival 2023 en el antiguo Aquapark de Calvià. Hablamos del grupo femenino Ginebras. No será su estreno vez en la Isla, pero sí la primera vez que lo hacen ya como una formación más que consolidada. Magüi Berto, cantante del conjunto, avanza las claves de su actuación en el evento musical más importante de la Islas.

Hace apenas mes que lanzaron su nuevo disco, ¿Quién es Billie Max?. La pregunta sería: ¿Quién es Billie Max?

—Sí, la pregunta la hemos puesto ‘a huevo’, sabíamos lo que nos venía. Billie es un concepto, un ser que nos hemos inventado para unificarnos a las cuatro componentes del grupo en una misma persona. Billie Max es todas las cosas que nos han pasado durante estos tres años de montaña rusa, de subidas y bajadas. Un concepto, también, para englobar las canciones que han surgido en estos años de locura.

¿Cómo ha evolucionado la banda desde aquel Ya dormiré cuando me muera (2020), su álbum de debut?

—A nivel musical hemos sido más conscientes de lo que estábamos haciendo. En la producción hemos podido trabajar más las canciones, eso nos lo ha dado el tocar en directo y curtirnos en festivales y escenarios. También hemos mejorado en eso. Todo el boom que estamos viviendo no es fácil de digerir y procesar, pero creo que estamos avanzando muy unidas, con esfuerzo, ya que no siempre es sencillo. Hay problemas, estamos creciendo y aprendiendo, pero estamos en el buen camino, y que dure.

El éxito puede cambiar a las personas, ¿cómo les ha cambiado a ustedes?

—Desde luego que sí, el éxito puedo cambiar las cosas y a las personas, pero a nosotras creo que no. En cualquier caso hemos cambiado a peor, pero no en el mal sentido. Nos mantenemos con los pies en la tierra, nos rodeamos de gente y un equipo maravilloso. Todo es muy divertido, es como trabajar entre amigos. Nos dicen tanto las cosas buenas como las malas.



Están girando por diferentes festivales, ¿qué significa para el grupo poder estar en carteles junto a grandes artistas internacionales?

—Se lo puede imaginar, era nuestro sueño. Nos dimos cuenta cuando firmamos con Vanana Records. Lo primero que les dijimos era que queríamos ir de festivales, porque nos encantan y llevamos muchos años siendo muy fans de los festivales. Ahora estamos en el otro lado y es raro, pero también es increíble sentir que estás cumpliendo tu sueño. Es lo mejor que te puede pasar.

En la Isla, estarán en el Mallorca Live Festival. ¿Qué han preparado para esta actuación?

—No es nuestra primera vez en la Isla, con la gira anterior estuvimos tocando en la sala Es Gremi, pero sí será la primera en un festival. Tenemos muchas ganas de ir al Mallorca Live, tenemos muchos amigos allí y es un planazo. Llevamos nuestro nuevo show que ya hemos presentado dos ocasiones, pero todavía queda mucho por enseñar, nueva escenografía, todo nuevo y temas que no están en el disco.

El mundo de la música ha cambiado considerablemente en los últimos años. ¿Cómo es ser artista en la era del streaming y las redes sociales?

—La única manera de manejarlo es adaptándose, como se ha hecho siempre. La realidad es que hoy en día los artistas viven de los directos, es la fuente de ingresos más evidente. Las redes sociales son importantes, hay mucha oferta de bandas y eso hace que tu hueco sea más reducido. También es una ventaja, estás cerca de la gente, todo tiene lo suyo, cosas mejores y peores, pero lo dicho, nos adaptamos.

¿Lo tiene más complicado en este mundo una banda de chicas que de chicos? ¿Perciben machismo en la industria?

—Sí que lo percibimos, pero ya le digo, no hemos hecho nada que no hayan hecho antes otras mujeres, mujeres que han abierto un camino. Aún así, todavía hay cosas que no cuadran, que son evidentes, hay ciertos paternalismos y bueno, estamos en un camino en el que han estado ya otras mujeres. Por eso hay que hablar de ello abriendo camino y que en un futuro no llame la atención una banda de mujeres.

Tocan el primer día del festival. ¿Se quedarán el resto de días?

—Claro que nos vamos a quedar unos días, sobre todo porque es necesario ver a The Black Eyed Peas. Estamos emocionadas