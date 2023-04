El poeta y narrador Antoni Vidal Ferrando ha sido galardonado este martes con el 36 Premi Jaume Fuster que otorga la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), que preside el mallorquín Sebastià Portell, por la trayectoria de su obra, que cuenta con una treintenta de libros y que ha sido traducida a nueve lenguas.

En rueda de prensa en Barcelona, Vidal Ferrando ha puesto en valor al escritor Jaume Fuster, a quien rinde homenaje el premio y a quien también Vidal conoció personalmente y tenían buena relación: «De Fuster no sé decir nada que no sean elogios; era generoso, noble, inteligente, polifacético, comprometido y un escritor de raza». Así, el premiado ha asegurado que produce una gran alegría «tener un premio que lleva el nombre de Fuster» y reconoció que no esperaba llegar a ganar el certamen y que le hace muy feliz.

Su primer libro de poemas fue El ball dels jorns (1986) y desde entonces ha publicado 16, entre los que destacan Calvari (1992), El batec de les pedres (1996), Cap de cantó (2004), Gebre als vidres (2012), Aigües desprotegides (2018) y Si entra la boira no tindré on anar (2022).

Como narrador, Vidal Ferrando ha publicado seis novelas, entre las que se encuentra su trilogía sobre la Mallorca del siglo XX, iniciada con Les llynes i els calàpets (1994) y completada con La mà del jardiner (1999) que fue Premi Sant Joan de novela; además de L’illa dels dòlmens (2007) –Premi de la Crítica Serra d’Or– y Amors i laberints (2010).

Independentismo

El mallorquín apuesta por la unión de las diferentes posiciones dentro del independentismo: «Todas las personas que queremos a los Països Catalans, que luchamos por la independencia, no nos tenemos que enfrentar públicamente entre nosotros, así de sencillo. Eso me produce una gran tristeza». Para él, la gente que quiere lo mismo no debe estar enfrentada: «Yo no me enfrento a la gente y las cosas que quiero, me atrevería a decir que es una falta de inteligencia. Claro que podemos discutir y defender nuestras posturas, pero creo que tendríamos que estar más unidos».

Preguntado por si seguirá escribiendo, afirmó que su objetivo es «ver la cara oculta de la realidad e iluminar los ángulos muertos de los paisajes existenciales» y que él al escribir intenta ser auténtico y que sea novedoso.

Por su parte, el poeta, traductor y crítico literario Sam Abrams, encargado de hacer la glosa, ha destacado de Vidal la calidad de su obra y ha insistido en que «Toni es poeta pero también es prosista», algo que cree que no se ha valorado demasiado en la literatura catalana, en sus palabras.

El presidente del colectivo de escritores en catalán, Sebastià Portell, ha recordado por su parte que el Premi Jaume Fuster lo conceden los miembros de la AELC a un autor por la trayectoria de su obra, y que es el «único premio literario» que se vota entre todos los integrantes de la asociación.