Decía hace unos días un novelista de la generación de los 80 (también llamados postnovísimos) que el 90% de los libros que están en los escaparates de las librerías no son obra de escritores. Es una evidencia que no tiene discusión y que no es nueva. Cocineros, psicólogos, ecologistas, influencers, enfermos mentales, estilistas avanzados y demás ejemplares humanos llevan años llenando páginas que después se reúnen en mamotretos infumables pero muy necesarios, por lo visto, para la industria editorial. No pasa nada. Aunque no deja de ser curioso, puesto que parece que no existe otro oficio tan plagado de impostores. ¿Se imaginan un mercado en el que los verduleros no distinguieran una judía de una col y los pescaderos confundieran un lenguado con un rape? ¿Y una orquesta cuyos miembros no supieran diferenciar entre una redonda y una corchea? Descacharrante. Pues con los libros ocurre este fenómeno. Una no para de preguntarse dónde estarán los escritores, si es que queda alguno. Pero da igual. Qué gracia que, con tantos síndromes pululando por ahí, no se den por aludidos los farsantes. Ayer tuvimos un espléndido Día del Libro, con sus rosas, sus colas, sus firmas y mucho sol. Ah, y puede que también hubiera algún escritor.