Este domingo 23 de abril se celebra Sant Jordi, el día más importante tanto para todos los que trabajan en el sector del libro -desde los autores hasta los editores y libreros- como para los lectores. Sin duda, uno de los grandes atractivos de esta gran fiesta cultural es la posibilidad de que estos últimos se encuentren con sus escritores favoritos, lo que será posible este domingo en Palma gracias al centenar de firmas que el Gremi de Llibreters ha preparado para esta esperada jornada.

Un total de 29 librerías saldrán a las calles de Palma con el ya tradicional recorrido, que solamente se verá afectado por las obras de la Plaza España, que ha obligado a resituar nueve librerías a la Rambla. De esta manera, este año las rosas volverán a formar una parte de la tradición, ya que todas las floristerías han acordado abrir para la ocasión.

Agapea (La Rambla)



10.30 - 11.30 Albert Cassanyes Roig Breu història de la Germania mallorquina

11.30 - 12.30 Juan María González de la Rosa El peresós sense peresa

12.30 - 13.30 Helena Tur En el corazón de Jane

13.30 - 14.30 Aida Cortecero Con tachones y a lo loco

16.00 - 17.00 Pau Tomàs Ramis La Segona República

17.00 - 18.00 José Redondo López Cartas desde Berlín

18.00 - 19.00 Feliu Renom Sotorra Mallorca dibuixada

19.00 - 20.00 David Beltrán Martínez Terra banyada





La Biblioteca de Babel (San Miguel)



12.30 - 13.30 Doris Fernández

18.30 - 19.30 José Carlos Llop



Casa del Libro (Marqués del Palmer)



10.00 - 11.00 Sofia Rotger Manuel Salas Sureda (1880-1942). El mayor refinador de petróleo de España

Begoña Méndez Lodo

Pau Tomas Ramis Olímpics Populars

Els mallorquins a l’olimpiada que no fou

11.00 - 12.00 Sarana Alter Kol, hijos de Odin & Ella era el diamante

Miquel Àngel Lladó Sota l’esqueix de la tanyada

Patricia Chinchilla Sin reglas

12.00 - 13.00 Maria Àngels Ferragut Rutes de la Guerra Civil i la repressió a Mallorca

Jose Castro Barrotes retorcidos

Manuel Aguilera Manuel Aguilera

Caterina Valriu y Petra Pericàs Maria Enganxa

13.00 - 14.00 Maria Cordero La enfermera y el pastor

Àngels Cardona Carnals, som

Joan Feliu No m’agraden les moneiotes

16.30 - 17.30 Dora Muñoz Arrels i ales

Alfonso Morillas El azar es un cuento chino

Manuel Garcia Gargallo El mundo sonoro del siglo XX. 101 obras clásicas para un siglo

17.30 - 18.30 Llorenç Garrit Laca per a rates

Martin Garrido En busca de Michael Douglas

Miquel Adrover Irish de mena

18.30 - 19.30 Eugenia Moreno Un probador llamado deseo

Mercedes Moll El grimorio maldito

Camila Torres Mi refugio a la vera del mar





El Corte Inglés (Jaime III)



12.00 - 12.45 Noemí Garcia Mora Lita, la perrita marinera

Carlos Jover Agujeros Negros

José Vidal Valicourt La hora del Lobo

Octavio Cortés Regreso a Bellavista

Antoni Martorell La culpa es suya

Martín Garrido En busca de Michael Douglas

12.45 - 13.30 Carlos Meneses La Ciudad del Viejo

Alejandro Forteza Ben Assar, tan cerca tan lejos

Guillem Martorell Memòries d’un artista desenfocat

Joan Riera El sol sortí pel sud

Pere Suau Pascor

Toni Guasp Vostès no són salmons



Embat Llibres (Los Geranios)



12.00 Antonina Canyelles Exercicis d'una mà insomne

Pere Joan Martorell L'art o la vida

Gabriel S.T. Sampol Literatura i cristianisme

Rosa Planas Miquel Costa i Llobera

Miquel Àngel Llauger Palma en vers. Una antologia

Miquel Cardell Esborranys de la crònica

13.00 Laura Miró L'admissió d'estudiants xuetes a l'Institut Balear

Miquel Àngel Ballester A l'ombra de la filosofia. Assaigs 2019-2021

Feliu Renom Mallorca dibuixada

Gabriel Bibiloni El parlar Bleda

Maria Rosa Llabrés L'ull màgic dels Grecs





(San Miguel)



11.00 Caterina Valriu Maria Enganxa

Les rondalles que l'arxiduc no va publicar

La cuina de les rondaies mallorquines

Maite Sbert La flor de pedra

Gabriel Ensenyat Moros i catalans

Josep M. Gago Mallorquinisme una història oral

12.00 Josep Lluís Pol Patrimoni i cultura matemàtica a les Illes Balears

Helena Tur En el corazón de Jane

Joan Carles Palos y Tomeu Carrió Camins de Palma Vol.2

Sebastià Serra y Paula Nigorra La mobilització per a la protecció del medi ambient a les Illes Balears. 1991-2021

Margalida Munar Senzill sa i bo

Climent Picornell La fi d'un món

13.00 Antoni Vidal Guerra civil a Palma

Mateu Morro La memòria esborrada. Francesc de Sales Aguiló

Margalida Capellà Veus republicanes. Vol IV

Carlos Jover Incursiones en territorio hostil

Maria Àngels Ferragut Rutes de la guerra civil i la repressió a Mallorca

17.00 Dora Muñoz Arrels i ales

Pau Tomas Ramis Olímpics populars

Toni Janer La desfeta del paradís. Crònica sociològica del Boom turístic a les Balears

Tomeu Canyelles Tacats de desig

Ahir enterràrem un nin a Ciutat

Miquel Segura Joan March, d'aprop





Espai Caramulls (La Rambla)



11.00 Sonia Alcoberro

16.00 Caterina Valriu



Es Raconet (La Rambla)



11.00 - 12.30 Doris Fernández Ámbar y caramba

Paso a paso, semilla a semilla

16.30 Juan L. Fortes Hermanos de Vida



Finis Africae (Sant Miquel)



11.00 - 13.00 Maria Victòria Secall Frontissa

17.00 - 19.00 Pablo Jiménez Finisland





Ínsula Literària (La Rambla)



10.00 - 11.00 Aina Zuazaga Viatge al món de n'Aina. La reina dels embulls

Juanma González Po, el fantasma

11.00 - 12.00 Laura Miró L'adminissió d'estudiants xuetes a l'Institut Balear

12.00 - 13.00 Maria del Camí Dolç Treballar la terra per pagar a Déu

Xavier Calafat e Iván Montemayor L'arbre de les llibertats

16.00 - 17.00 Raquel Ripoll Mi hermano llegó en un avión

17.00 - 18.00 Ivan Solivellas La llengua catalana a les Illes Balears

JC Palos y Bartomeu Carrió Els camins de Palma (Volum II)

18.00 - 19.00 Sebastià Frau De la nació a l'Estat

19.00 - 20.00 Cristina Martínez Innivar

Pilar Vargas De pie en la bañera



La Librera del Savoy (Born)



11.00 Manuel García Gargallo El mundo sonoro del S.XX

12.00 Belen Benito Lasky

13.00 Juan L. Fortes Hermanos de vida



Lila i els contes (La Rambla)



11.00 - 12.00 Nívola Uyà Silencis

12.00 - 13.00 Sònia Alcoberro L'os dorment

13.00 - 14.00 Caterina Valriu Maria Enganxa



Llibreria Campus (La Rambla)



12.00 - 13.00 Mano de Mithril El abrazo de la oscuridad



Llibreria Drac Màgic (Plaza Mayor)



11.00 - 12.00 Joan Carlos Palos y Bartomeu Carrió

Miquel Cardell

Pere Joan Martorell

12.00 - 13.00 Feliu Renom

Miquel Àngel Ballester

13.00 - 14.00 Aina Zuazaga

Damià Rotger

17.00 - 18.00 Arturo Cadenas

Lourdes Duran

Luís Cadenas

18.00 - 19.00 Antoni Janer

Margalida Capellà

19.00 - 20.00 Miquel Bezares

Miquel Perelló

Tomeu Canyelles





Llibreria Lluna (Plaza Mayor)



11.00 - 12.00 Bartomeu Bonet

Miquel Salamanca

Lluís Vallcaneras El llibre de la neu

Carles el Saure i

Toni Salom Caldés El misteri dels dragons

Miquel Àngel Ballester A l’ombra de la filosofia

12.00 - 13.00 Àngels Cardona Carnals, som

Bel Mut Trenant vides (ma mare)

Dora Muñoz Arrels i ales

Joan Mayol L’oli de Mallorca

Laura Miró Bonnín L’admissió d’estudiants xuetes a l’Institut Balear

Nívola Uyà Silencio

13.00 - 14.00 Climent Picornell La fi d’un món

Margalida Munar Munar Cuinam i menjam juntes

Tomeu Canyelles Ahir enterràrem un nin a ciutat

Xavier Calafat y Ivan Montenayor L’arbre de les llibertats

17.00 - 18.00 Felip Munar y Miquel Riutort Festes, tradicions i costums a Mallorca

18.00 - 19.00 Joan Carles Palos y Bartomeu Carrió Els camins de Palma (volum II)

Tomeu Canyelles Tacats de desig

19.00 - 20.00 David Albert Ramon Mendel (1815-1877)

Miquel Vidal Bosch y José María Gago Mallorquinismes: una historia oral





Llibres Colom (San Miguel)



12.00 Sonia Alcoberro L’os dorment

13.00 Mateu Riera Rullan Cabrera. Del paradís a l’infern

18.00 Vicenç Sastre

Cristina Bibiloni Àlbum de fauna de les Balears

Llibres Ramon Llull (La Rambla)

12.00 - 14.00/

18.00 - 20.00 Magdalena Quiroga

Filippo Grey

Josep Amengual i Batle

P. De Montaner

Antoni Palerm



Quars Llibres (Plaza Mayor)



12.00 Tomàs Vibot Mallorca interior Vol. 5

Possessions de Felanitx Vol. 1

Damià Rotger Umbilical

Sebastià Frau De la nació a l'Estat

Manel Garcia Mundo sonoro

Pau Tomàs Ramis Olímpics populars

13.00 Antonina Canyelles Exercicis d'una mà insomne

Dora Muñoz Arrels i ales

Roman Piña Una heroïna intergaláctica

Tomeu Català Y ellas fueron las primeras

17.00 Feliu Renom Mallorca dibuixada

Joan Josep Barceló La dona de cristall

Juanma González Po, el fantasma sin voz

18.00 Mateu Riera Cabrera. Del paradís a l'infern

Helena Tur En el corazón de Jane



Quart Creixent (Plaza Mayor)



11.00 - 12.00 Bel Mut Trenant vides (Ma mare)

Pau Tomás Olímpics Populars

Els mallorquins a l’olimpiada que no fou

Tomàs Vibot La cuina tradicional mallorquina

Possessions de Mallorca

12.00 - 13.00 Antoni Vidal La Guerra Civil a Palma

Felip Munar

Miquel Riutort Festes, tradicions i costums a Mallorca

Mateu Morro La memòria esborrada

13.00 - 14.00 Albert Herranz La bicicleta republicana

Maria del Camí Dolç Treballar la terra per pagar a Déu

Rosa Planas Miquel Costa i Llobera davant la ploma i la pistola

17.00 - 18.00 Caterina Valriu La cuina de les rondalles

Maria Enganxa

Filippo Grey Vampirs i desamors- 7 relats breus

18.00 - 19.00 David Albert Vazquez Ramon Medel. Vida i obra d'un il·lustrat romàntic

Gabriel Ensenyat Moros i catalans

Ivan Solivellas La llengua catalana a les Illes Balears: dels passat al futur

Jose M. Gago

Miquel Vidal Mallorquinisme: una història oral

19.00 - 20.00 Àngel Terron El jardí de les mèrleres

Bartomeu Carrió y Joan Carles Palos Camins de Palma

Margalida Capellà Veus republicanes

Sebastià Frau De la nació a l'estat. El conflicte Espanya/Catalunya





Rara Corner (Marqués del Palmer)



11.00 Damià Rotger

12.00 Aina Zuazaga i Marina Zapata

Antoni Janer

Tomeu Canyelles

13.00 Glòria de Castro

Joan Carlos Palos y Tomeu Carrió

16.30 Nívola Uyá

17.00 Sonia Alcoberro

18.00 Alejandra Parejo

Marta Terrasa

19.00 Feliu Renom