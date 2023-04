La sutileza de sus obras contrasta con la gran expresividad que revisten. Se trata de Oriol Angrill, nacido en Barcelona, pero criado en la Isla que trabaja, principalmente, la acuarela. Es asiduo a mostrar los avances de sus proyectos en redes sociales como Instagram (@oriolangrill) o su propia página web, www.oriolangrillstudio.com, y ha colaborado con importantes marcas a nivel internacional o, más recientemente, con el proyecto de la revista ficticia The Mallorcan.

Nació en Barcelona, pero se crió en Mallorca, ¿cómo se dio esa circunstancia?

—He vivido aquí desde los tres años. Mis padres se mudaron a Mallorca antes de que yo naciera e iban y venían de Barcelona porque el resto de la familia también es de allí. Siempre me he preguntado si hubiera sido la misma persona o si estaría en un lugar similar al que estoy ahora si hubiera crecido allí, pero dudo mucho que cogiera otro camino.

¿Cuál ha sido su formación?

—Empecé ilustración con la idea de aprender el oficio en su forma más pura. Dudé en ir a Bellas Artes, pero tras hablar con algunas personas me quedó claro que no había sitio para aprender las Artes, sino para ser un artista del concepto con dudosas habilidades. En ilustración aprendí muchísimo y empecé a explorar por mi cuenta. Poco después fui a la Saint Martin's de Londres para aprender técnicas de grabado, trabajar en proyectos y tener mis primeros encargos.

¿Cómo le ha influido?

—Hay que probar las cosas. Cada cual elige los medios con los que se siente cómodo y ahí es cuando puedes empezar a ser tú mismo y dejarte llevar por la técnica para lograr un estilo propio. Ser artista es un camino lleno de altibajos, de aprendizaje lento y a veces solitario, que puede llegar a ser muy frustrante. Por eso cuando veo obras de otros artistas no miro solo el resultado, sino que intento ver las decisiones que ha tomado. Quizá de ahí que haya acabado usando acuarelas.

Imagen de una de las obras de Angrill.

¿Qué le aportan las acuarelas?

—En ellas todas las capas son traslúcidas, dejan entrever con honestidad todos los errores de la persona y revelan al artista. Me ayudan a no sobrepasarme ya que cada trazo deja una huella imposible de borrar o cubrir con más pintura porque hay un punto de no retorno: la memoria del papel. El reto de las acuarelas es conseguir con el mínimo de capas, la mayor cantidad de detalles antes de que se seque.

Su arte se caracteriza por explorar la naturaleza a través del arte, ¿por qué le atrae este estilo?

—Creo que en la naturaleza hay algo muy importante que aprender, sin ir a lo metafísico, entendiéndola como todo aquello que el hombre no manipula. Representa lo que es bello, puro en esencia y, al mismo tiempo, salvaje y libre. Me atrae sin más, por su paz y mi forma de darle sentido es comprenderla reproduciéndola. Crear un pequeño caos para entender su equilibrio.

Combina los trabajos personales con encargos, ¿cómo se conjugan esas áreas?

—A veces la línea es muy fina. La idea de que uno es trabajo y el otro pura libertad creativa no es del todo cierta porque se entremezclan. Pongo las mismas ganas en todo, la verdad. Y cuando algo se vuelve muy pegajoso cojo mi carpeta de sketches e intento crear algo fresco sin pensar demasiado. Me suele ir muy bien para probar estilos que muchas veces me sirven de referencia para algo. Todo tiene un porqué.

Otro de los trabajos del artista mallorquín.

A nivel de encargos, ¿qué importantes trabajos ha realizado?

—Importantes depende de para quién, pero he tenido la suerte de estar en la portada de Bloomberg Markets, en Estados Unidos, Lionsgate Films y trabajar para Elle, GQ Italia, Conde Nast y Tui Cruceros. A nivel local es diferente porque funciona el boca a boca, pero trabajé para Jose Luis Ferrer, Positive o Studio Roses.

¿Cómo se plantea el futuro?

—A nivel personal, hace años que vivo haciendo lo que me gusta casi todo el tiempo, y eso ya es todo un logro. A nivel artístico, este año ha empezado mucho mas productivo que el anterior, por lo que pinta bien. Mi idea es ampliar al máximo el proyecto Geoforms para poder hacer un exposición. Uno de los sueños que tengo es encontrar un local donde montar un estudio y trabajar con otros artistas y amigos.