Videoclip oficial d'Espontània Honestedat. Primer avançament del disc Petit Viking, d'Amulet. Agraïments especials a Ca'n Benito i a Café a Tres Bandas per acollir-mos tan be i deixar-mos gravar a ca vostra. Crèdits: Idea original: Amulet i Pilar Alcalde Guió, direcció i muntatge: Rubén Capilla Ajudant de direcció: Pilar Alcalde Direcció de fotografia: Rubén Capilla i Pasqual Marí Nina: Lila Sina Mare: Marina Font Pare: Moritz Bonin Senyor: Joan Bibiloni Senyora: Aina Frau Jefe d'elèctrics: Pau Font i | Youtube: Amulet Folk