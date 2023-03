Mallorca Live Festival, «el evento musical más importante de las Islas», ha cerrado este martes el cartel de su sexta edición, que tendrá lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 en el antiguo Aquapark de Calvià. Los últimos artistas confirmados son !!! (Chk Chk Chk), Gazzi, Mall Grab, Ombra, así como los nombres del Escenario Flexas, el sábado 20 de mayo. Esta es la última fiesta que se une a las ya anunciadas Cocoon y Sa Fonda, principales novedades de este año.

La organización ha presentado este jueves su programación completa en una rueda de prensa celebrada en el Hotel ME Reina Victoria de Madrid. Participaron Iago Negueruela, conseller de Economia, Turisme i Treball; Andreu Serra, conseller de Turisme del Consell; Alfonso Rodríguez Badal, alcalde de Calvià; Álvaro Martínez, director de Mallorca Live; y Sebastián Vera, director artístico del evento.

Al acto de presentación también han acudido la artista Samantha Hudson, hija predilecta de Calvià y una de las protagonistas de la Fiesta Flexas junto a Mind Enterprises, Joe Crepúsculo, Hidrogenesse + Banda Municipal de Calvià, Loco Mía, Putilatex, La Prohibida y Algora, Toni Bass, Aina Losange, Sandra Love, Cascales, LVL1, Mueveloreina, Megane Mercury + Nicki Lauda y el famoso Bingo Jamón con La Terremoto de Alcorcón y Feldene.

La Terremoto de Alcorcón es el alma de la Fiesta Flexas.

Se cierra así un cartel que ya contaba con grandes nombres nacionales e internacionales como Black Eyed Peas, The Chemical Brothers, The Kooks, Quevedo, Vetusta Morla, Bomba Estéreo, Peggy Gou, Moderat, Black Rebel Motorcycle Club, Natos y Waor, Viva Suecia, The Dandy Warhols, Ayax y Prok, Second, The Reytons, León Benavente, Ginebras, Helena Hauff, Sven Väth (Cocoon), Carlangas, Yendry y Seun Kuti & Egypt 80, entre muchos otros, que se repartirán entre un total de cinco escenarios.

Las entradas de día y los abonos se pueden adquirir desde 59 euros en la web del festival www.mallorcalivefestival.com y en See Tickets.

La banda !!! (Chk Chk Chk) ha sido uno de los últimos en sumarse al cartel del festival.

Premios MIN

Mallorca Live Festival desveló también su colaboración con los Premios de la Música Independiente (MIN), que se celebrarán por primera vez en Mallorca el miércoles 17 de mayo. La XV entrega de estos galardones, que tendrá lugar en el Auditorium de Palma y estará presentada por la propia Samantha Hudson, se une a Mallorca Live para celebrar una semana llena de música.

Los Premios MIN están auspiciados por la Unión Fonográfica Independiente con la firme intención de llevar la diversidad de la música independiente a todos los lugares de la Península con una gala itinerante, que en años anteriores recaló con éxito en ciudades como Burgos y Pamplona.