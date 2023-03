Cuatro años de silencio editorial que llegan a su fin, pero retrocedamos. Cuando estalló la pandemia del coronavirus, como tantas otras personas, el escritor Carlos Meneses Nebot (Palma, 1969) trataba de pasar esas largas horas en casa haciendo lo que más le gusta, «escribir», pero no terminaba de perfilar qué historia quería contar. Husmeando en sus archivos dio con un documento de word con 40 páginas sobre un personaje, Bosco Calderón, chófer de un cacique y el que le arregla los entuertos. Ahí vio una posible novela, pero «decidí borrar esas cuarenta páginas y empezar de cero».

Así se comenzó a cocinar La ciudad del viejo (Edicions Balèaria, 2023), la nueva novela de este autor. La presentará este viernes 24, a las 19.00 horas, en el Centre de Cultura Sa Nostra (Concepció, 12), a las 19.30 horas, acompañado del editor, Guillem Rosselló, colaborador de esta casa. Una historia «de personajes» que funde «la novela policiaca sin serlo y un ‘culebrón’ venezolano al puro estilo Cristal».

El libro llega tras cuatro años sin publicar, «pero no porque no haya querido», aclara Meneses. «Nunca he dejado de escribir, esta sería mi novela del confinamiento aunque no hable del confinamiento». Sigue dentro de un género como es la novela policiaca, pero «no lo es del todo», hay un giro. «Cogí la trama de aquellas cuarenta páginas y les di la vuelta, reconstruyendo personajes, como el propio Bosco Calderón y añadí otros», dando forma a lo que ha resultado ser «la que creo que es mi mejor novela», matiza el escritor.

De hecho, el nombre de ese personajes daba título al libro, «pero después de todos los cambios ya no tenía sentido» y se decantó por La ciudad del viejo, un claro homenaje a un popular personaje, llamado ‘el viejo’, que es el jefazo de la agencia de detectives La Continental en las novelas de Dashiell Hammet, «aunque solo los más amantes del género lo pillarán, o eso creo», considera.

La trama de La ciudad del viejo se sitúa en una ciudad que «tiene cosas de Palma, pero también de otras ciudades, me cuesta describir las ciudades que conozco tal cual son, soy más de poner algo de aquí y algo de allá». En esa urbe conviven personajes muy dispares y que dan forma a la novela: un cacique terrateniente; el chófer que le arregla los entuertos y su novia japonesa; el hijo que quiere ser artista y un policía corrupto.

Será, además, el primer título que Meneses con Edicions Balèria, donde estoy «muy cómodo», tras varias publicaciones con otra sello de la Isla.