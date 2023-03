La soprano Catina Bibiloni y el pianista Manuel Burgueras son los protagonistas este sábado por la tarde de la segunda cita del festival de música clásica Joan Ordinas. La cita, que lleva por título Cançó, òpera i sarsuela, tendrá lugar a las 19.30 horas en el Auditori de Santa Margalida. Precisamente Bibiloni es la coordinadora de este programa, que cuenta con el apoyo del Ajuntament de la localidad, también pueblo natal de la artista.

«Hace unos años que hago conciertos en Santa Margalida con diferentes agrupaciones y siempre intento no repetir repertorio. Me gusta hacer música que guste a todos los públicos. La música clásica no es nada elitista y también tiene que llegar al máximo de gente posible. Desde el área de Cultura me llamaron para proponerme un concierto, pero hacía un tiempo que había pensado que sería buena idea tener en el pueblo un festival de música clásica», cuenta la cantante.

«Sugerí ponerle el nombre de Joan Ordinas, hijo ilustre, porque fue un bajo muy importante. Actuó en teatros muy importantes, como el Real de Madrid, el Liceu de Barcelona, también en San Petersburgo, la Scala de Milán o en el Colón de Buenos Aires. Es una figura representativa del pueblo, aunque con el paso del tiempo se ha perdido en la memoria, pero todavía hoy hay descendientes suyos viviendo en Santa Margalida», añade.

El Festival, que arrancó el pasado sábado con una conferencia a cargo del musicólogo Joan Círia, continúa hoy con un programa variado, con «canciones de Eduard Toldrà basadas en poesías de autores del Siglo de Oro español, como Lope de Vega o Góngora y Fernando Obradors, con obras de temática más popular». Asimismo, Bibiloni destaca que Manuel Burgueras trabajó con Montserrat Caballé. «Cantar con él es una gran oportunidad. Incluso interpretaremos alguna obra que ella cantaba, lo cual es un poco vertiginoso», añade.

El ciclo continuará el 22 de abril con Concerts i dances, con José Manuel Álvarez Losada al violín y Pedro Mateo a la guitarra. Finalmente, el 29 de abril, el Recital de piano de Giuseppe Lo Cicero cerrará el programa. «No hay un hilo conductor, pues los conciertos son heterogéneos. El repertorio incluye piezas que van desde Paganini a Piazzolla, Gershwin, Mozart o Liszt, con música clásica y arreglos jazzísticos», detalla.