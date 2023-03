La galería Marimón de Palma, ubicada en la calle Can Serinyà 5a, detrás del emblemático Forn Fondo, inauguró este jueves su nuevo proyecto, protagonizado por el artista francés Jeremi Ca. La exposición, titulada Líneas ópticas, es una buena muestra del trabajo de Ca, que juega con el arte óptico, los movimientos y las ilusiones. Para ello, hace uso de los relieves a través de la pintura. La intención, contó en la entrevista a este periódico, no es tanto contar historias, sino que el espectador se pregunte «cómo lo he hecho».

«Me gusta plantear preguntas al espectador, que dude de si hay o no relieve, de si está hecho a mano o no, por ejemplo. Es también lo que busco cuando visito una exposición: intentar entender cómo está hecha la obra, qué ha querido hacer el artista», razonaba en la entrevista. La serie que puede verse en la Marimón, regentada por Biel Perelló, se nutre de piezas realizadas entre 2017 y 2020. Jeremi Ca, que vive y trabaja en Bretaña, no pudo asistir al acto inaugural, que tuvo buena acogida por parte del público.