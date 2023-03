El espacio Igallery de Palma, ubicado en la calle Cecilio Metelo, retoma sus exposiciones pictóricas de carácter geomátrico con El color como enunciado, de la artista multidisciplinar americana Rachel Hellmann, cuyo trabajo se caracteriza por el meticuloso estudio de la forma geométrica a través de la progresión cromática.

Así pues, la exposición de Hellmann, que se inauguró este viernes, se compone de varias piezas de diferentes tamaños en las que el color es el gran protagonista llenando los ángulos aparecidos en el estudio físico de los polígonos y las formas.

Dos de las muestras geométricas y cromáticas de Hellmann.

Como detallan en la misma galería, estas creaciones de Hellmann remiten a fragmentos arquitectónicos y se asemejan a retales de construcciones inacabadas, elementos rescatados que logran albergar el color de una manera diferente y personal que depende únicamente del interés de la artista, quien vigila de manera eficaz el ritmo de la misma exposición y propone un conjunto de obras que tienen, por su propia naturaleza, un sinfín de opciones, en las que el color toma la palabra.

Hellmann, que trabaja y reside en Indiana, Estados Unidos, ha recibido varios reconocimientos y becas además de haber expuesto internacionalmente en lugares muy diferentes de todo el mundo que ha recibido formación en la Universidad de Boston.

imagen de la exposición 'El color como enunciado', de Rachel Hellmann.

El espacio Igallery continúa de esta manera con sus propuestas en clave geométrica, algo que acostumbra a hacer en sus diferentes exposicoines y en las que ha invitado a diferentes artistas de ámbitos dispares para explorar no solo la forma, sino también el color. No obstante, no es este el único interés artístico de un espacio en el que también se han llevado a cabo muestras de fotografía nocturna, cerámica y pintura figuriativa.