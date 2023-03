Premios Oscar 2023: Horario y dónde ver la gala en España

De los universos paralelos de la sorpresa de la cartelera de los últimos meses, Todo a la vez en todas partes, al tributo al cine de Los Fabelman, todo puede pasar en la ceremonia de entrega de los Oscar de este domingo, donde las opciones a la estatuilla a la mejor película siguen, a pesar de todo, muy abiertas. El cine de autor estrenado en plataformas de streaming y películas independientes aclamadas por la crítica se disputan el premio principal con las cintas más taquilleras del año. Y si antes de que arrancara la temporada de premios la película autobiográfica de Steven Spielberg (Los Fabelman) era la gran favorita, ahora, cuando están a punto de cerrarse las votaciones de la Academia de Hollywood, Todo a la vez en todas partes es ya la máxima aspirante.

La ceremonia empezará a las 17h de este domingo, hora local de Los Ángeles (en España, a la 1h de la madrugada). En España solo se podrá seguir la retransmisión de la gala en directo a través del canal Estrenos 2, en Movistar Plus+. La programación especial comenzará a las 23h del domingo.

Expertos

La película dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert llega con 11 nominaciones y consiguió el triplete en los premios del Sindicato de Productores de Hollywood (PGA), en los del gremio de directores (DGA) y en los del Sindicato de Actores (SAG). No obstante, los expertos no las tienen todas consigo para presagiar su éxito, pues esta aventura fantástica sobre una superheroína familiar en universos paralelos parece no entusiasmar a los miembros más veteranos de la Academia de Hollywood. Pese a ello, si hay una película que no es favorita para casi nada pero que puede ganarlo todo, esa es Almas en Pena de Inisherin, la cinta de Martin McDonagh que tiene 9 nominaciones y galardonada en los BAFTA británicos.

Por otro lado se encuentra Sin Novedad en el Frente, dirigida por el alemán Edward Berger y que está basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque que narró el sinsentido de la Gran Guerra. Aunque lo lógico sería que triunfase en el apartado de mejor película internacional, sus nueve nominaciones, su gran desempeño en los BAFTA y su reflejo en la Guerra de Ucrania la sitúan como una de las producciones más destacadas para esta edición. En la terna de mejor película figuran también los títulos más taquilleros del año como Avatar: El sentido del agua y Top Gun: Maverick, que ya se han colocado con tercera y décimo segunda películas que más han recaudado de la historia, con 2.245 y 1.485 millones de dólares respectivamente.

Música

Mucho más modesta fue la irrupción en taquilla del biopic musical Elvis, aunque sus opciones para erigirse como mejor película parecen tan limitadas como las de las dos anteriores. En clave musical también aparece el drama Tár, en el que el director Todd Field muestra el afán de poder o la necesidad de trascender en la piel de la directora de orquesta Lydia Tár, interpretada por Cate Blanchett. La australiana se ha llevado el galardón a mejor actriz en casi todas las citas importantes del curso y supone el único gran reconocimiento al que Tár mira con posibilidades objetivas.

Sátira

Mientras, la sátira El triángulo de la tristeza y el drama religioso Ellas hablan, que atesoran tres y dos nominaciones al Oscar respectivamente, son los filmes que terminan de completar el elenco de candidatas a mejor película. Con El triángulo de la tristeza, el cineasta Ruben Östlund, muy ligado a Mallorca –tiene casa en Campos– critica la deriva del capitalismo. Esta obra, que no fue seleccionada para representar a Suecia en el apartado de mejor filme internacional, ganó la Palma de Oro en el último Festival de Cannes. Los Oscar se celebrarán este domingo 12 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles.