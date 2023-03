Está en uno de los momentos más dulces de su carrera; no en vano, en tan solo unas semanas cuenta con dos estrenos de cine y otro en la pequeña pantalla. La actriz Pepa Charro (Madrid, 1977), conocida también por su alter ego La Terremoto de Alcorcón y regentar el Bar Flexas de Palma, encarna a la jefa de la Sala Bagdad de Barcelona en la serie Nacho, biopic del famoso actor porno que debuta este domingo en Atresplayer Premium. Eso no es todo. Hace apenas un mes llegó a la cartelera La novia de América y es una de las caras de la película póstuma de Agustí Villaronga, Loli Tormenta, en cines el 31 de este mes.

Hace unas semanas estrenó en cines La novia de América, este domingo la serie Nacho y a finales de mes la película Loli Tormenta. ¿Se podría decir que está en el momento más dulce de su carrera?

Creo que la dulzura está en mi vida siempre. Soy una mujer afortunada y en busca de fortuna. Profesionalmente estoy tan activa que no me da tiempo a pararme a pensar y, por si llegan las ínfulas artísticas, ‘currar’ de posadera me da mucha realidad.

La novia de América ha sido todo un éxito de público. Estuvo grabando en México, ¿cómo fue esa experiencia?

Mi apellido es Charro y cada vez pienso que hay más conexión entre aquel lindo país y mi persona. Descubrir una vez más un país que no dice ‘no’ jamás sólo puede traer experiencias inolvidables. Además, la compañía. Todos en general, pero Miren Ibarguren debería estar en la vida de todos. Pon una Miren en tu vida.

Le hemos visto en papeles cómicos y otros más dramáticos, como en Carta a Eva, por ejemplo, de Villaronga. ¿En qué terreno cree que se maneja mejor?

Me dejo manejar. La suerte que he tenido es que los que han llevado los hilos de mi títere han sido los mejores. Son tantas las ganas de interpretar otras vidas que, con lo rebelde, contestona e indómita que soy, cuando ruedo me amanso y me dejo. Agustí Villaronga es el único que me ha ofrecido cuatro películas con registros tan diversos. Cuatro oportunidades de crecer en ese manejo que espero desarrollar con más personajes.

Pepa Charro y Susi Sánchez, en un fotograma de 'Loli Tormenta', de Agustí Villaronga.

Estrena la serie 'Nacho', de Atresplayer Premium, sobre el famoso actor porno. Un proyecto ambicioso que por fin se puede ver. ¿Cómo llega a Nacho? ¿Qué puede avanzar de su personaje?

Llego a Nacho a través de ese mágico mundo que es el de la selftape, que consiste en hacerte el cásting tú misma en tu casa grabándote y dejando que la buena fortuna te acompañe. Y así fue. La Juani de Lucía, dueña del Bagdag de Barcelona, que grabé en el salón de mi hermano con las gafas de mi cuñada y una camisa de señora, gustó. Esto me dio la posibilidad de conocer a la persona que iba a interpretar en la reapertura de la sala tras la pandemia. Un mujer que abre un club de sexo en vivo en 1975. No te digo ‘ná’ y te lo digo ‘tó’.

El 31 de marzo se estrena en cines Loli Tormenta, la última película de Villaronga.

Trabajar con Agustí siempre ha sido muy especial. Un ser tan peculiar como él, con un cine poético, opresivo, a veces claustrofóbico, nos ha dejado un regalo de película, como un suspirito. Hay que ser un genio para poder hacer lo que ha hecho el maestro. Mi maestro de amor y de cine.

Su fallecimiento ha supuesto un mazazo para la cultura de Balears y del país. ¿Cómo era Villaronga en las distancias cortas?

Lo más curioso de todo es que en lo personal Agustí conseguía que fueras aún más fan. Todo era sumar en su persona. Porque era fuerte y era frágil, era oscuro y era brillante. Recuerdo con mucho cariño el día que me sentó frente a Ana Torrent para la primera lectura de Carta a Eva. Alguien que sabe hacer algo así y desechar los estigmas que me acompañan siempre es un Dios. Repito, soy una mujer con mucha suerte.

Ha trabajado también con un gran cineasta como Pedro Almodóvar. ¿Con que director sueña con trabajar?

Me encantará trabajar con Julio Fraga, que es el director de mi próxima película. No me gusta pedirle al universo cosas que igual no son. Me conformo con lo que la vida me vaya regalando. Y es que como dice la canción: ‘Yo soy una chica con suerte y estoy divina de la muerte’.