Poco nos quedaba más por conocer sobre la ruptura de Shakira y Gerard Piqué después de que la cantante colombiana se aferrara a la música como tabla de salvación o tribuna desde la que repartir y poner las cartas boca arriba en esta historia marcada por la infidelidad del exfutbolista del Barcelona, pero llega TQG (Te quedé grande), en colaboración con Karol G, y a golpe de perreo sensual nos regala una última perla que no hace más que echarle leña al fuego y sembrar dudas sobre la nueva vida de Piqué con Clara Chía: «Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. / Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía».

Las artistas se alían para despachar contra sus exparejas, aunque no de una forma tan directa y clara como resultó ser la última colaboración de Shakira con Bizarrap. La Bichota comparte letra y movimientos con su compatriota después de que ella también saliera 'escaldada' de su relación con Anuel AA. El estreno de TQG ha tenido lugar en la madrugada de este viernes, y el tema se incluye en el nuevo trabajo discográfico de Karol G, Mañana será bonito. Noticias relacionadas Letra completa de 'TQG', la nueva canción de Shakira y Karol G El ataque sin piedad de Shakira a Piqué y su novia en su canción con Bizarrap La reacción al estreno no ha dejado indiferente a nadie. La negativa de ellas a una posible súplica de reconciliación por parte de ellos es, sin duda, la guinda de un pastel, el giro final de la historia, que desde hace meses está en boca de todos. «Dile a tu nueva bebé que por hombres no compito. / Que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito», canta Shakira, quien ya deja claro que retomar su relación con el exfutbolista es imposible: «Volver contigo never, tú eres la mala suerte, porque ahora las bendiciones me llueven. / Y ahora quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía. / Te ves feliz con tu nueva vida, pero si ella supiera que me buscas todavía». La letra de TQG plantea un nuevo escenario que va más allá del reproche y es la superación del dolor: «Verte con la nueva me dolió, pero yo estoy puesta pa lo mío. / Lo que vivimos se me olvidó, eso es lo que te tiene encendido». Desde su lanzamiento en Youtube, en torno a las seis de la madrugada ya acumula millones de reproducciones.