El proceso de adaptación al audiovisual de la célebre novela de Guillem Frontera Sicília sense morts (Club Editor, 2015) centró el encuentro que protagonizaron este viernes en Casa del Libro (Palma) el propio autor, el guionista Xavier Uriz, la productora Paula Serra y el director de IB3 Televisió, Joan Carles Martorell. Frontera ha reconocido que es la primera vez que se adapta un libro suyo a la pantalla, aunque sí que «llegué a escribir dos novelas a partir de guiones de televisión».

También, como ha subrayado Martorell, es la primera vez que IB3 producía un «thriller político», algo que «ha sorprendido o incluso ha incomodado a algunos espectadores, más acostumbrados a Uep com anam o Gent de la mar, programas que gozan de mucho éxito en IB3». A la producción también se sumaron Nova Producciones, TV3, À Punt y Filmin. La ficción, de ocho capítulos, está disponible en IB3 a la carta y en esta última plataforma.

«Ver cómo una novela tuya pasa a ser una serie es muy emocionante, sin exagerar diré que me hizo una ilusión muy loca. Tengo que decir que por el camino se corre el riesgo de que se pueda perder el sentido de lo que escribiste, que no te reconozcas a ratos... Casi todas las novelas de Juan Marsé las adaptó Vicente Aranda y ellos siempre acababan mal porque Marsé criticaba que él no se reconocía en ellas, que no había sabido captar la poesía de algún momento. Pero cuando se le pasaba la rabia sabía reconocer que donde había habido una gran novela, había una buena película. Sin embargo, yo he tenido más suerte», ha señalado.

Por su parte, Paula Serra, productora ejecutiva de la serie y de Nova Producciones -que pertenece al Grup Serra-, ha recordado cómo en 2019, después de las tres temporadas de la exitosa serie Amor de cans, basada en la novela homónima de Maria-Antònia Oliver -fallecida hace justo un año- estuvieron debatiendo sobre qué novela de un autor mallorquín podrían adaptar. «Curiosamente más de uno dijo Sicília sense morts», ha asegurado.

Asimismo, Serra ha compartido con el público que cuando pidieron permiso a Frontera para llevar a cabo la adaptación, este admitió que TV3 ya se había interesado antes, pero que «como no me han vuelto a decir nada y viene de vuestra parte, sí, podéis encargaros vosotros». A pesar de estar «muy contento» con el resultado, el escritor avisó a los asistentes que «la historia general de Sicília sense morts no se entiende sin la novela».

Finalmente, Joan Carles Martorell ha recordado que 110.000 espectadores han visto la serie en las Islas y 30.000 lo han hecho desde internet.