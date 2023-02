Es uno de los cantantes con más tirón en España y América Latina y este verano traerá sus nuevas canciones a Mallorca. Hablamos de Pablo Alborán (Málaga, 1989), que el 3 de agosto visitará el recinto Trui Son Fusteret con su último disco, La Cuarta Hoja, publicado el pasado diciembre, dentro de la gira homónima con la que recorrerá todo el país.

En palabras del propio Alborán, que no fallará a su cita estival con la Isla, se trata de un trabajo «para disfrutarlo y cantarlo a pleno pulmón». «Este último año he vivido cosas increíbles. He podido estar de nuevo cerca de la gente, en una gira maravillosa que me ha inspirado y me ha motivado. He viajado mucho por trabajo y por placer también, y he vuelto con la maleta llena de canciones», ha explicado en una nota.

Por ello, el artista insiste en que es un disco positivo que habla de amar con uñas y dientes. De tirarse a la piscina. De que no hay que mendigar amor donde no lo hay. De que algunas heridas también se curan con unas copas entre amigos. Y que, en la vida, elijas el camino que elijas, siempre habrá alguien ahí. Porque al final todos sabemos que la vida no siempre es maravillosa, pero puede serlo dependiendo del cristal con el que se mire». «Uno no puede estar constantemente buscando un trébol de cuatro hojas. Tú eres la cuarta hoja», concluye.