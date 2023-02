Las redes sociales se han inundado este miércoles de mensajes en redes sociales para recordar al artista y cocinero Fernando 'Estrella', natural de Utrera (Sevilla) pero que residió en Palma durante más de una década. Fundó el bar Flexas de Palma junto a Pepa Charro y Xavi de las Heras, y el grupo Peor Impossible con el director de arte Toni Socias y la actriz Rossy de Palma, entre otros. La Estrella, como era conocida por todos, deja una huella imborrable en todas aquellas personas que le conocieron a lo largo de su intensa vida.

La actriz Pepa Charro, amiga inseparable de la Estrella y compañera en el bar Blexas, expresó a este diario: "Él siempre decía que Peor Impossible se definía con una frase: 'Nos hemos ido, nos hemos 'venío' y nos lo hemos pasado de puta madre. Creo que es la frase que define su vida. El ser más libre de la historia. Estrella".

El regidor de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera, ha lamentado este miércoles la muerte de Fernando Estrella, «artista poliédrico que hizo de la 'performance' su manera de vivir». Cabe recordar que el artista y cocinero fue pregonero de las fiestas de Sant Sebastià en enero de 2020.

En nombre de todo el Ayuntamiento, el concejal ha expresado el pésame a la familia y amigos del fallecido, uniéndose al dolor de todo el mundo de la cultura. «Es un día muy triste», ha señalado Noguera durante una rueda de prensa. El concejal ha recordado que fue «un personaje muy importante» para la ciudad de Palma.

La Estrella, hace apenas una semanas en una fiesta sorpresa que le organizaron sus amigos.

También Tina Codina, gestora cultural, directora general de Cultura de Cort y amiga de la Estrella, le ha dedicado unas palabras: «Escribo estas palabras en un momento en el que me invade la tristeza (y sé que ella no lo querría así). Demasiadas personas se han ido últimamente. De la Estrella me quedo con muchos aprendizajes: el de saber formar una tribu particular, el de estar siempre pendiente de los demás y que no falte alimento, tanto el que llena el cuerpo como el que llena el alma, el de amar sin medida y a su manera, el de 'liarla parda' con estilo... La Estrella siempre ha sido una persona especial, llena de energía, con un amor y una generosidad incondicional. La querré siempre como ella lo ha hecho».

También le han escrito palabras de amor y cariño personalidades del mundo de la cultura, el espectáculo y la farándula. «Por la Estrella mato. Se me va un referente, una parte de mi vida que me ha marcado muchísimo. Me enseñó que vale la pena vivir, nos queríamos, nos respetábamos, era humilde y la persona más estupenda que he conocido en mi vida. Siempre decía que hay que ser valiente y hay que seguir hacia adelante. Que suerte hemos tenido de haberla conocido. La Estrella ha sido una lección de vida», ha contado este diario Pep Noguera, de Diabéticas Aceleradas, formación que la Fernando 'Estrella' colaboró.

«Anoche se fue Fernando Estrella y lo hizo como vivió, bailando espero que allá donde vayas te estén esperando con los brazos abiertos, los llenarás de amor, vuela», ha expresado en Twitter la actriz Bibiana Fernández.

El artista, en una fiesta del Bar Flexas con Jorge Calvo y Toni Socias, ya fallecido.

«Adiós Estrella, mi amor», escribió Alaska, mientras que Agustín G. Cascales, redactor jefe de la revista Shangay, tuvo palabras para la Estrella: «Adiós, querida Estrella. Se va una persona única, valiente, y toda una artista. Nos dio tiempo a despedirnos de Fernando y decirle lo que le queríamos y admirábamos, pero igualmente es duro pensar que ya no disfrutaremos más de su arte. Aunque siempre lo recordaremos».

El periodista y escritor Paco Tomás ha expuesto en Twitter: «No fuiste fugaz porque lo fugaz desaparece rápidamente pero tú no vas a desaparecer jamás porque solo se pierde lo que no se recuerda. Gracias por tanto, Fernando 'Estrella'».

Por su parte, el poeta y creador audiovisual Miguel Díaz, viudo del director de arte mallorquín Toni Socias (quien trajo al artista a la Isla tras hacer juntos la mili en Segovia), ha hablado así de la Estrella: «Al ver fotografías del álbum de Toni, he vuelto a quedarme prendado de las expresiones de su cara. A la Estrella le fascinaba ser mimo y le rebosaba el talento para representarlo con total libertad y espontaneidad, yo creo que la libertad de Estrella nos seducía a todos desde el primer momento al verle actuar, tanto en el escenario como en su vida diaria, y a Toni le ocurrió lo mismo».