Produccions de Ferro ha presentado en la mañana de este lunes un «nuevo capítulo» del Festival de la Paraula: Literactua del silenci. Según ha explicado Toni Gomila en la rueda de prensa celebrada en el Espai el Tub -que se encuentra dentro del IES Joan Alcover y que gestiona la productora-, se trata de un «experimento» en el que aúnan tres conceptos: la literatura, la actuación y el silencio.

«La propuesta consiste en invitar a tres autores de las Islas para que creen una dramaturgia a partir de una obra literaria también de las Islas», cuenta. De esta manera, Catalina Florit subirá a escena 39º a l'ombra, de Antònia Vicens; Jaume Miró hará lo propio con Entre llops, de Gabriel Janer Manila, y Aina de Cos se encargará de Les fures, de Llorenç Villalonga. Produccions de Ferro ha contado con la colaboración de la Fundació Mallorca Literària -entidad que dirige Carme Castells y que depende del Consell insular de Mallorca-, que se ha dedicado especialmente a la elección de los textos. Los actores que interpretarán los tres textos son los mismos: Agnès Llobet, Caterina Alorda y Joan Toni Sunyer.

Cada obra se representará en seis funciones repartidas en los siguientes espacios de diferentes municipios: Espai el Tub (Palma), Teatre de Binissalem, Teatre de Santanyí, Institució Alcover de Manacor, Club Pollença y el Casal Pere Capellà de Algaida. Así, cada municipio verá tres espectáculos diferentes basados en tres textos de autores.

Asimismo, Gomila recuerda que el año pasado el Festival de la Paraula se centró en el concepto de diálogo, mientras que este año lo hará en el de silencio, en «las realidades ocultas, en lo que no se dice». Así pues, el hilo conductor de los tres títulos es «el silencio que hay alrededor de la industria turística».

«La intención es llegar a tener un corpus de dramaturgias de obras literarias para ayudar a difundirlas más allá de la novelística, subiéndola también encima de los escenarios», aclara Gomila. De esta manera, se construirá una suerte de «biblioteca» con los textos preparados para ser escenificados. El proceso creativo, tanto por parte de los dramaturgos como de los actores ha sido muy «intenso», pues en muchos casos los autores han escrito el texto a escenificar en apenas doce días y los intérpretes, que tienen que aprenderse tres obras, solo han contado con quince días para hacerlo.

Por ello, Gomila avisa que el resultado final se parecerá a una obra acabada «en la medida en que sea posible». «El encargo que hicimos no fue hacer una lectura dramatizada, sino algo más. Puede que alguna pieza no llegue al punto de tener un aspecto de obra acabada y puede que en algún caso se incluya un fragmento de lectura, pero en ningún caso será una lectura de atril, sino que estará integrada dentro de la interpretación. En cuanto a la escenografía, los elementos escenográficos serán mínimos, sencillos. La intención es tener un patrimonio de textos a corto plazo y que luego los autores y los actores puedan rentabilizar el trabajo hecho en un futuro no muy lejano».

Finalmente, Carme Castells, de la Fundació Mallorca Literària, ha explicado que están confeccionando un pequeño programa de mano para que los espectadores conozcan de dónde salen estas nuevas propuestas, su origen, «teniendo presente la obra original». «Será un material explicativo que seguirá el modelo de Llegir a escena, que tenemos en colaboración con el Teatre Principal de Palma».

'39º a l'ombra', de Antònia Vicens

La dramaturga, directora y actriz Catalina Florit se ha encargado de adaptar la primera novela de Antònia Vicens (Santanyí, 1941), Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Para Florit, es importante la idea de «experimento», pues insiste en que el proceso creativo ha tenido lugar en un tiempo «muy limitado».

Florit ha reconocido que no conocía personalmente a Vicens, afincada en El Terreno, y asegura que ha sido «un gran descubrimiento, que me ha permitido entender su experiencia personal, tan presente en esta novela». «Tenía muchas ganas de captar la idea que tenía Antònia cuando escribió la obra, ese reflejo del inicio del turismo y que sigue vigente en cada frase. Me interesaba también su reflexión tan íntima, que traza a través de su protagonista, Miquela, personaje que interpreta Agnès Llobet, pero también a través de otros personajes secundarios. Me atrae esa ansia por huir y por prosperar, algo que en Mallorca se entendió con el turismo, pero que ella entrevé errónea y precipitada. Esa reflexión tan sencilla, profunda y bonita es la que he querido transmitir», concluye.

'Entre llops', de Gabriel Janer Manila

El dramaturgo Jaume Miró firma la adaptación de la obra de Gabriel Janer Manila (Algaida 1940) é, «uno de los grandes maestros y referentes que tenemos», recalca Miró. El autor ha detallado que ha fusionado dos textos de Janer Manila: He jugat amb els llops y Entre llops. En el primero, cuenta, el autor publicó una «transcripción de la historia de Marcos Rodríguez, la historia real de un hombre de 29 años que conoció entre 1975 y 1977 y que vivió en plena naturaleza, rodeado de lobos, zorros y águilas en Sierra Morena. Lo entrevistó y dedicó su tesis doctoral a este caso maravilloso y fantástico. Trabajaba como camarero en S'Arenal y un dramaturgo amigo suyo se lo presentó. Quedó fascinado por ese personaje».

De esta manera, recuerda Miró, Janer Manila publicó primero la transcripción literal del caso de Marcos Rodríguez y, «treinta años después lo noveló, aunque respetando sus palabras y añadiendo una parte poética del paisaje». En esta adaptación, avanza Miró, «contamos la historia a través de los ojos de Marcos, que era apenas un niño cuando se quedó solo viviendo con los animales salvajes, cuando tuvo que desaprender el lenguaje humano y aprender el de los animales». De hecho, anuncia Miró, en la obra los animales también hablarán. «Es una obra que invita a cuestionarnos hacia dónde vamos y también sobre la gente que viene a trabajar aquí, que son grandes desconocidos para nosotros», apunta.

Les fures, de Llorenç Villalonga

La autora y actriz Aina de Cos ha resaltado la «sorpresa» que ha sido descubrir el «sentido del humor» del célebre autor. «Los personajes de la novela son muy diferentes, con una identidad muy pronunciada. En ella, el protagonista regresa diez años después a su pueblo y, a partir de este regreso, el autor cuenta el impacto del turismo en Mallorca a través del que tiene en Bearn, que se correspondería con el pueblo de Bunyola», ha precisado.

«La novela me ha puesto fácil la adaptación porque es muy dialogada, aunque me he tenido que centrar en dos personajes. Hay bastante de acción y, al mismo tiempo, mucha reflexión poética y sentido del humor», sintetiza.