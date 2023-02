Harry Styles logró este domingo el Grammy al álbum del año por Harry's House, en la 65 edición de estos premios que coronaron a Beyoncé como la artista con más gramófonos de la historia, al haber logrado 34 en toda su carrera.

Estos son los ganadores de los principales premios concedidos esta noche:

ÁLBUM DEL AÑO

Harry's House, de Harry Styles

GRABACIÓN DEL AÑO

About Damn Time, de Lizzo

CANCIÓN DEL AÑO

Just Like That, de Bonnie Raitt

MEJOR NUEVO ARTISTA

Samara Joy

MEJOR ÁLBUM COUNTRY

A Beautiful Time, de Willie Nelson

MEJOR ACTUACIÓN RAP

The Heart Part 5, de Kendrick Lamar

MEJOR ACTUACIÓN POP INDIVIDUAL

Easy On Me, de Adele

MEJOR ÁLBUM POP VOCAL

Harry's House, de Harry Styles

MEJOR ACTUACIÓN POP GRUPAL O EN DÚO

Unholy, de Sam Smith y Kim Petras

MEJOR ÁLBUM R&B

Black Radio III, de Robert Glasper

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA URBANA

Un Verano Sin Ti, de Bad Bunny

MEJOR ÁLBUM LATINNO DE ROCK O ALTERNATIVO

Motomami, de Rosalía

MEJOR ÁLBUM DE POP LATINO

Pasieros, de Rubén Blades y Boca Livre

MEJOR ÁLBUM TROPICAL LATINO

Pa'lla Voy, de Marc Anthony

MEJOR ÁLBUM DE MÚSICA REGIONAL MEXICANA

Un Canto por México - El Musical, Natalia Lafourcade

MEJOR BANDA SONORA

Encanto

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ LATINO

Fandango At The Wall In New York, de Arturo O'Farrill y The Afro Latin Jazz Orchestra, interpretado por The Congra Patria Son Jarocho Collective

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ INSTRUMENTAL

New Standards Vol. 1, de Terri Lyne Carrington, Kris Davis, Linda May Han Oh, Nicholas Payton y Matthew Stevens

MEJOR ÁLBUM DE JAZZ VOCAL

Linger Awhile, de Samara Joy

MEJOR ACTUACIÓN CORAL

Born, dirigida por Donald Nally e interpretada por Dominic German, Maren Montalbano, Rebecca Myers, James Reese y el grupo coral The Crossing.