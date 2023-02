Recientemente se ha estrenado en cines y en streaming una de las películas que han suscitado más interés por su tentadora y culinaria trama que ofrece la oportunidad de asistir a un súper exclusivo menú degustación solo al alcance de unos pocos privilegiados. La propuesta gastronómica protagonizada por Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes nos invita a recuperar algunos títulos destacados que han tenido la cocina como eje central de la trama.

Crítica feroz. La propuesta de Mark Mylod con El menú es un ataque directo y nada sutil de su radiografía del mundo de la alta cocina en el que no deja bien parados ni a los profesionales del sector ni a los clientes. Entre plato y plato lanza pullas a diestro y siniestro, y en alguna de ellas no podemos evitar sentirnos aludidos. Presenta una comedia muy negra en la que reconocemos a algún que otro cocinero de renombre. Una entretenida película en la que entramos de a poco para asistir a la, un poco desfasada y surrealista, traca final. Pero no por ello es menos disfrutable, con una factura impecable y un tour de force interpretativo entre sus principales protagonistas. En la línea crítica y de una visión no tan amable del mundo de la gastronomía también destacan películas como Hierve, donde la cocina puede convertirse en una zona de emociones extremas o la serie The Bear, en la que el romanticismo por cocinar y satisfacer a los demás choca con la dura realidad de llevar un negocio.

Los clásicos. Aunque ahora vuelve a haber una hornada de títulos con la cocina como referencia, el cine siempre ha visitado este mundo dejando en el recuerdo algunos títulos memorables que quizás a más de uno le motivaron para adentrarse en su universo de menús, cocineros y restaurantes. Uno de ellos es El festín de Babette de Gabriel Axel, donde chocan en una mesa llena de exquisiteces el afán por agradar y el intento de simular que no hay placer en la gastronomía. Y hablando de placeres, también los hay ocultos como la inclasificable El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante, de Peter Greenaway, llena de excesos y atracones poco recomendables.

Asia también cocina. La pasión por la cocina y plasmarlo en la pantalla no tiene fronteras, así se demuestra con la gran cantidad de series y películas que nos llegan desde países como Corea, Japón o China, donde la comida tiene un papel fundamental en la vida conectando romanticismo, aprendizaje, liberación o aventura. Ejemplos de ello son El gourmet samurai, descubriendo el mundo a través de los sabores tras la jubilación, Pasta, amor y esfuerzo por conseguir una meta con los manteles de un restaurante como trasfondo y La cantina de medianoche, o cómo la comida reúne a un variopinto grupo de personajes en un lugar al que trasladan sus problemas e inquietudes.

Comida animada. La animación también ha aportado su pincelada a este género acercándolo a los más pequeños con sonados títulos como Ratatouille, una de las películas cumbre de Pixar o el Gran Suhi, una serie de manga frenética, divertida y que desvela algún que otro secreto culinario.

El festín de Babette (1987)

Uno de los títulos principales cuando se habla de gastronomía en el cine. Todo un festín visual, con la cocina francesa como protagonista, en el que apetece participar.

Comer, beber, amar (1994)

Ang Lee pone sobre la mesa una agridulce comedia sobre un chef y sus tres hijas en la que, entre plato y plato, se suceden historias de sentimientos y emociones.

Como agua para chocolate (1992)

Historia de amor y gastronomía en el México de principios del siglo XX, donde las cualidades de la cocina tradicional mexicana son un protagonista más.

Ratatouille (2007)

Una de las mejores películas de Pixar en la que la rata Remy nos trasmite su pasión por la cocina en un trepidante y suculento espectáculo que se sucede entre fogones.

La cantina de medianoche (2009)

Longeva serie japonesa que narra las historias de la gente que come en el Shinya Shokudo, un restaurante que solo abre a medianoche. Amable y de muy buen rollo.

El gourmet samurai (2017)

Takeshi, recién jubilado, recupera su pasión por la comida. Un apetitoso viaje por el Japón actual y su variada gastronomía con apasionadas descripciones.

Pasta (2010)

Serie coreana ligera y sabrosa, con pizcas de amor y comedia, que transcurre en un restaurante de comida italiana en el que la protagonista sueña en ser una gran chef.

Hannibal (2013)

La gastronomía destaca en esta propuesta de asesinos en serie. Bodegones imposibles, con platos y colores singulares. Contó con el chef José Andrés como asesor culinario.

Hierve (2022)

Un chef de alta cocina se pone al frente de la tienda de bocadillos familiar en esta serie revelación del año pasado. Comida, familia, amistad y humor en una cocina de barrio.

The Bear (2021)

La cocina también puede ser estresante y así lo transmite un habilidoso chef que vive cada servicio al límite tras una fachada de una alta cocina glamurosa.