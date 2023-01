La actriz estadounidense Cindy Williams, quien dio vida a Shirley Feeney en la comedia de televisión Happy Days, falleció a los 75 años en Los Ángeles, California (EE.UU.). La actriz murió el 25 de enero pasado después de una corta enfermedad, según confirmaron sus hijos Zak y Emily Hudson a través de un comunicado recogido por medios locales. «El fallecimiento de nuestra amable e hilarante madre, Cindy Williams, nos ha traído una tristeza insuperable que nunca podría expresarse de verdad. Conocerla y quererla ha sido nuestra alegría y nuestro privilegio», explicaron sus hijos en el escrito.

También aseguraron que su madre era «única en su especie» y que gracias a su «espíritu resplandeciente» y a su «brillante sentido del humor» había logrado que tanta gente la adorara. Williams creció en Van Nuys, California (EE.UU.) y comenzó su carrera como actriz en la década de los setenta al formar parte de programas televisivos como «Love, American Style», «Room 222» y «Nanny and the Professor». En 1975 formó parte de «Happy Days», una de las series de televisión más populares de Estados Unidos, y finalmente su papel como Shirley Feeney la catapultó a la fama en la serie derivada «Laverne & Shirley» (1976). No obstante, Williams ya había formado parte de producciones de renombre como el filme de George Lucas «American Graffiti» (1973) y «La conversación» (1974) de Francis Ford Coppola.

Además de su trabajo como actriz, Williams también fue productora ejecutiva de las dos películas de «El padre de la novia», protagonizadas por Steve Martin en los años noventa, y del filme «Stealing Roses». Otros de los proyectos de los que formó parte son la serie «8 Simple Rules», «Strip Mall» y la película «The Creature Wasn't Nice»