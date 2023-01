«La política es la nueva religión: votamos por sentido de pertenencia»

Después de adentrarse en el mundo de la mafia del Nueva York de los años 70 en El Método Gémini (Autsaider Cómics, 2018), Diego Corbalán, más conocido por su nombre artístico, Magius, decidió hacer algo similar basándose en la mafia de nuestro país. Sin embargo, cuando se dio cuenta de que los últimos diez años en España daban tanto de sí para hablar de la corrupción, Magius optó por ir por otros derroteros. Así surgió Primavera para Madrid, un retrato ficticio pero bastante verosímil de la corrupción española que se llevó el Premio Nacional de Cómic 2021, para alegría también de su editor, Ata Lassalle. El próximo viernes 3 de febrero, en la primera jornada del Autsaider Fest –con el que el sello celebra su décimo aniversario–, protagonizará una charla con Enriqueta Llorca y Pere Joan.

Será a las 18.00 horas en Panorama Bar/Bazar (Sant Esperit, 18).«Cuando me enteré de lo de Villarejo y López Madrid, que apuñalaron a la dermatóloga... me di cuenta de que gente conocida de repente hacía cosas tipo de Vito Corleone. Esa forma de actuar me llamó la atención, así que pensé en hacer algo sobre la corrupción, el poder y las instituciones de Estado», cuenta Magius. El fallo del jurado del Premio Nacional de Cómic a favor de Primavera para Madrid –que, según confiesa el artista, le permitió «hacer un colchón para seguir trabajando, porque del cómic es muy complicado vivir– se tildó de «valiente», así como también a la obra.

En este sentido, Magius asegura que «simplemente me limito a trabajar sobre las cosas que me llaman la atención y se tienen que hacer, no tiro para espacios comunes, no me limito a ver un cómic o un libro y querer hacer algo parecido. En El Método Gémini sí que me inspiré bastante en Martin Scorsese, pero aquí quería hacer algo distinto. Eso es lo que salió y al editor le pareció bien, lo estudiamos para que nadie se ofendiera o nos demandara y lo lanzamos. Al final es una ficción, pero los personajes están inspirados en personas de verdad», aclara.

Protagonistas

López Madrid, el Pequeño Nicolás o el rey emérito son algunos de los protagonistas de la ‘actualidad’ que retrata Magius. «Lo malo de la actualidad es que está cambiando muy rápidamente. En Primavera para Madrid hay una serie de historias de los últimos diez años, por lo que daba tiempo a crear algo a partir de ahí. Luego coincidió con la explosión del tema del Rey, pero todo eso ya se estaba cociendo desde antes. La verdad es que si tuviera que hacer ahora algo parecido no sabría cómo, porque no veo un final a todo esto. Por ejemplo, Vox y Ayuso siguen ahí y no sabemos cómo terminará; si en las próximas elecciones pinchará Vox y acabará de una vez por todas», reconoce.

Sobre el panorama electoral, Magius confiesa que, como murciano, «no pinta nada bien, pinta como siempre o peor aún». «En Murcia se da una circunstancia concreta: no importa si hay corrupción o si destruyen el ecosistema, todo eso se repetirá. No entiendo cómo la gente vota al mismo partido a pesar de todo. La política se ha convertido en una nueva religión: cada uno vota el partido al que siente que pertenece, como si de un equipo de fútbol se tratara», lamenta.

Proyectos

De hecho, Murcia es la protagonista de uno de los próximos proyectos de Magius. Se trata de Enza Negra, un cómic que también saldrá con Autsaider Cómics en el que el autor imagina la independencia de Murcia. «Es la región menos independentista de España, pero de repente sucede algo y se convierte en territorio independiente. Lo que hace siglos perseguían en Catalunya o País Vasco sucede, sin previo aviso, en Murcia», avanza. Otro proyecto que también verá la luz con este mismo sello mallorquín es una historia sobre la música black metal. «Mi idea inicial era hacer un cómic sobre el auge de la ultraderecha en España, pero, como he dicho, no se sabe cómo continuará, así que creo que debería centrarme en otras cuestiones», concluye.