Corría el año 1977 cuando un joven «melenudo y en vaqueros» fundó el que, a día de hoy, es el conjunto coral más importante de Mallorca y de las Illes Balears: la Coral Universitat. Hablamos de Joan Company (Sant Joan, 1954), que desde hace 46 años dirige esta formación y es el responsable de la irrupción de las once corales filiales de la Universitat de les Illes Balears (UIB). A finales del próximo mes de agosto, cuando concluya la presente temporada, Company dejará la batuta de manera definitiva. «Lo dejo por jubilación», contó ayer el maestro a este diario. Se marchará «muy contento por el trabajo realizado en estos años» y, sobre todo, dando las «gracias a todas las personas e instituciones que me han apoyado todo este tiempo».

Pese a ello, y hasta que llegue el momento de apearse de este proyecto, Joan Company seguirá trabajando de manera incansable. Por delante quedan importantes conciertos, por ejemplo, con la Orquestra Simfònica de les Illes Balears, así como en eventos como el concierto de Pascua que se realiza en la Catedral o en Festival de Pollença, precisamente, en el mes de agosto, cuando concluirá la presente temporada de la Coral Universitat.

Para Company es prácticamente imposible hacer balance de estos cerca de 50 años de trabajo al frente de la Coral Universitat, «son demasiados momentos, demasiados recuerdos, para mí, lo más importante y con lo que más me quedo, so las personas que he conocido; de hecho, así conocí a la que a día de hoy es mi mujer», cuenta el maestro.

Escuela

Sobre todo, el todavía director de la coral de la UIB recordará cómo «un coro que empezó de la nada, cuando nos decían que éramos unos melenudos en vaqueros, lleva 46 años en activo y, sobre todo, creando escuela en Mallorca y en Balears». También «es un referente en España, porque coros de otras universidades nos han preguntado por nuestra experiencia, o mi experiencia, lo cual creo que es muy importante. Digamos que el balance es haber creado una escuela coral», narra.

Company también tiene bonitas palabras para «todas las personas que han pasado por la coral, muchas de ellas están ahora dirigiendo formaciones en Mallorca, y a los directores de las filiales, esto ha sido un trabajo en equipo».

Tampoco puede olvidar cómo, junto a la Coral Universitat, ha trabajado en los mejores escenarios de España y del extranjero, en países como Francia, Reino Unido, Italia e incluso en ciudades de Estados Unidos como Washington y Nueva York.