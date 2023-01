El curso de l’Aula d’Humanitats de CaixaForum está de vuelta. El 22 de febrero arrancará esta tradicional oferta humanística impulsada por el profesor de Filosofía Griega de la Universitat de les Illes Balears, Francesc Casadesús, y que versará en esta edición sobre la verdad y la mentira y la historia de la disputa de ambas. En total las diferentes sesiones, que serán todas a las 19.00 horas, se extenderán hasta el 26 de abril con un total de seis conferencias.

La primera de ellas arranca el mencionado 22 de febrero bajo el título Enganys i mentides mítiques: de l’audaç Prometeu a l’astut Odisseu. En esta primera jornada, Casadesús comentará algunas de las historias míticas que mejor describen casos de engaños, mentiras y astucias para salir al paso de diversas situaciones, teniendo como fuente principal los mitos clásicos. Será la puerta de entrada al mundo de la verdad y la mentira.

La segunda jornada arriba el 8 de marzo y versará sobre La tensa confrontació entre la veritat filosòfica i la ficció poètica a través de la pugna entre verdad y mentira o falsedad. En esta ocasión se verán ejemplos como cuando Sócrates sufrió en su pena de muerte las consecuencias de esta disputa entre lo que es considerado como certeza empírica y verificable y lo que puede ser una licencia poética.

Fundamentación

La tercera sesión entrará en materia epistemológica y de teoría de la verdad al hablar del Fonament ontològic de la veritat: del poema de Parmènides al Mite de la Caverna, pasando del principio que el presocrático estableció una relación entra la verdad con el ser y la falsedad con el no ser, siendo imposible que se den ambos a la vez (su famosa máxima: ‘el ser es y el no ser no es’, fundamento del principio de no contradicción). Sobre este fundamento y sus visiones posteriores hablará Casadesús el próximo 15 de marzo.

La semana siguiente, el 22 de marzo, se pasa al otro extremo: La veritat és relativa. Els sofistes i el poder persuasiu de la paraula. La verdad deja de ser y solo ser a ser dependiendo de ciertas cosas. Así se explicará cómo los sofistas vieron y cuestionaron el valor de verdad y postularon que esta, lejos de ser absoluta, depende de los hombres y de las circunstancias de cada momento y época.

La quinta y penúltima sesión de este curso arriba el 19 de abril con L’escepticisme antidogmàtic i la inexistència de la veritat, la puesta en duda de todo lo anterior por las primeras escuelas escépticas y cómo parten de la idea de que no se ha de buscar la verdad porque esta no existe. Bajo esta premisa, de hecho, defienden que esta actitud es la única que puede garantizar a los hombres la peor de las enfermedades: el dogmatismo, ya que el apego acérrimo a una supuesta verdad puede desembocar en un tipo de dogmatismo.

La sesión final y colofón de todo el curso será el 26 de abril y tendrá como título El poder de la mentida: de Nietzsche a Hannah Arendt. En ella se centrarán en varios autores que han analizado el fenómeno de la verdad y la mentira desde una perspectiva epistemológica, ética y política, de entre los cuales destacan Nietzsche y Arendt, que hablaron de cómo las verdades están más próximas a los relatos autoconvincentes y autoconvencidos. Será el cierre de la 21 edición de este curso clásico en Palma.