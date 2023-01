La gira mundial de Madonna, The Celebration Tour, recalará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 1 de noviembre, en la que será la única parada en España anunciada hasta ahora, según ha informado este martes Live Nation. Madonna ha dado a conocer su nuevo proyecto con un vídeo viral que hace un guiño a su película «Truth or Dare» y en el que han participado Diplo, Judd Apatow, Jack Black, Lil Wayne, Bob The Drag Queen, Kate Berlant, Larry Owens, Meg Stalter, Eric Andre y Amy Schumer.

En el vídeo, Madonna anuncia que la gira será una celebración de sus 40 años de carrera, que incluirá temas de todas las épocas y que empezará en Vancouver (Canadá) el sábado 15 de julio. Tras recorrer Vancouver y, entre otras, las ciudades estadounidenses de Detroit, Chicago, Nueva York, Miami y Los Ángeles, la artista viajará a Europa, donde actuará en once ciudades a lo largo del otoño, entre ellas Londres, Barcelona, París y Estocolmo, entre otras. The Celebration Tour finalizará en Ámsterdam (Países Bajos) el viernes 1 de diciembre, en el espacio Ziggo Dome. La gira rendirá homenaje a la ciudad de Nueva York, en la que empezó su carrera musical, y contará con la participación especial de Bob the Drag Queen, también conocido como Caldwell Tidicu, que abrirá todos los conciertos de la gira mundial. Según los organizadores, la gira recorrerá 35 ciudades, para terminar en Europa a finales de año. «Estoy emocionada por explorar tantas canciones como sea posible con la esperanza de dar a mis fans el espectáculo que han estado esperando», dijo la cantante en un comunicado. Madonna, la artista musical con más ventas de todos los tiempos, compartió un video en su perfil de Instagram en el que aparece sentada en una mesa con famosos como DJ Diplo, el director Judd Apatow y la actriz y humorista Amy Schumer jugando a verdad o reto. Schumer reta a Madonna a salir de gira para interpretar sus famosos temas y la cantante de «Material girl» y «Like a prayer» acepta el reto. Las entradas para la gira, que también contará con la participación especial de Bob the Drag Queen, saldrán a la venta el viernes.