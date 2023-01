Sor Anna Maria, el «homenaje más vivo» a la mística de Ramon Llull.

Cuenta Rosa Planas (Palma, 1957), doctora en Filologia y Filosofia por la Universitat de les Illes Balears, que hace muchos años Gabriel de la S. T. Sampol, poeta y traductor, le comentó que había un interesante manuscrito inédito de Anna Maria del Santíssim Sagrament que apenas constaba en una antología de Sebastià Trias publicada por la editorial Moll. «Me dijo que nadie se había atrevido a hacer un estudio y una edición completa del texto», recuerda la autora y también colaboradora de Ultima Hora.

«Le di las gracias, pero la verdad es que en ese momento no me encontraba con la energía para asumir un trabajo tan titánico ni me apetecía mucho, la verdad», reconoce. Sin embargo, todo eso «quedó anulado» cuando la investigadora se acercó a la figura de Margarida Mas Pujol (1649-1700), más conocida por su nombre como monja dominica del convento de Santa Caterina de Sena de Palma. «Rápidamente me di cuenta de que era una mujer de dimensiones realmente heroicas. Fue una persona interesantísima y tuvo una vida muy difícil», relata Planas, pues le costó catorce años poder ingresar en el mencionado convento y, una vez allí, contrajo una enfermedad de la piel que la mantuvo siete años apartada y sin ningún contacto con nadie.

Casi dos años después de defender su tesis doctoral sobre el extenso Comentari al ‘Llibre d’Amic e Amat’, de Ramon Llull, realizado por Anna Maria del Santíssim Sagrament, Planas publica con la editorial de José J. de Olañeta un estudio preliminar para «situar esta obra»: El foc inextingible. El volumen, que cuenta con textos de Joan Mas i Vives, Jordi Gayà Estelrich y Teodor Suau i Puig, se presentará el día 16 de febrero en la Seu. Será a las 19.00 h y contará con un concierto de órgano con piezas de la época barroca.

Dificultades

A pesar de las dificultades a los que tuvo que hacer frente, Planas subraya la tenacidad de la escritora y mística. «Tenía una humildad tan grande y se sentía tan poca cosa que cuando el presbítero y arcediano Gabriel Mesquida le propuso escribir sobe Amic e Amat se sintió abrumada, pues se consideraba una pobre mujer ignorante», recalca.

Sin embargo, cuenta Planas, Mesquida le insistió y tuvo que aceptar el encargo. «Y así fue escribiendo y fue más allá del simple comentario, pues en su texto encontramos poesía, crónica de la época, literatura del yo, teología mística... Es una obra muy original y fresca, espontánea», insiste. «Si la comparamos, por ejemplo, con Santa Teresa, esta tenía un estilo muy elaborado, pero para Anna Maria era algo natural. No le importaba si había errores de concordancia o de sintaxis, no se preocupaba tanto por la forma, lo cual todavía le da más valor porque imagínate si lo llega a hacer. Su expresión era muy libre, lo que también la hace una autora muy moderna. Asimismo, su enorme capacidad imaginativa hace que tenga unas imágenes y un simbolismo muy original», destaca sobre lo que es «la primera escritora en lengua catalana de Mallorca» y «uno de los pocos casos conservados de la época barroca en todo el dominio lingüístico catalán».

Por otra parte, la importancia del texto reside, según Planas, en su contribución a la historia del lulismo, ya que es obra de una mujer, religiosa dominica, que lo escribió en una época convulsa marcada por las luchas entre dominicos y franciscanos, contrarios y partidarios de Llull respectivamente. «El obispo Juan Díaz de la Guerra es un provocador que intenta eliminar todo lo que tenga que ver con Ramon Llull, a quien considera un hereje», señala la investigadora, quien a su vez avisa que «Llull es un genio, pero no un santo, un asunto que, de momento, está en punto muerto». En este sentido, la filóloga lamenta que en estos momentos Llull sigue sin canonizar.

«En la celebración del Any Llull parecía que era cuestión de días de que sucediera, pero quedó en el aire. Juníper Serra, por su parte, sí que es santo. En mi opinión, no son justificadas las actitudes contra Serra que, por cierto, era lulista, pero sí que invitan a reflexionar sobre por qué uno es canonizado y el otro no. Si el mismísimo Felipe II, amo del imperio en el que el sol nunca se ponía, no lo consiguió, no sé quién lo hará», razona. En esta línea, Planas pone el acento en que sor Anna Maria del Santíssim Sagrament «es un homenaje vivo a la vitalidad, a lo que significa Ramon Llull, a su mística; es el homenaje más vivo que podemos tener ahora y en todos los tiempos».

Proyecto

El foc inextingible, cuyo título se debe a que «ella siempre se quejaba de que un fuego la quemaba por dentro, con una sensación de amor, pero también de sufrimiento», es el primer volumen de este proyecto de Planas, quien insiste en que es una edición «muy costosa» que por el momento solo ha contado con el apoyo de la Catedral, y siguen pendientes de la colaboración de Cort y del Institut d’Estudis Balèarics.

En este sentido, Planas recuerda que se trata de una edición príncipe, pues el texto nunca se había publicado íntegramente, de la primera escritora mallorquina en catalán que es, además, hija ilustre de Ciutat. Ahora, avanza, está pendiente editar el manuscrito, pero para hacerlo, avisa Planas, necesitan la colaboración de las instituciones para que este patrimonio de todos no se quede en un cajón.