La serie de HBO Max 'The White Lotus' ha sido una de las grandes triunfados de la 80ª edición de los Globos de Oro. Además del premio a la mejor miniserie, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood ha reconocido el papel como mejor actriz de reparto de la veterana actriz Jennifer Coolidge, a la que esta serie ha vuelto a colocar bajo los focos. «Gracias, Prensa extranjera de Hollywood, realmente significa mucho», agradeció la actriz nada más subir al escenario a recoger el galardón. Y es que su discurso se ha convertido en el más aplaudido de la edición, ya que habla de cómo es triunfar en la madurez.

Coolidge aprovechó sus minutos sobre el escenario para lanzar un emotivo mensaje sobre las segundas oportunidades y los estrellatos tardíos. «Tenía grandes sueños y grandes esperanzas cuando era una persona joven pero después se diluyen por la vida. Creía que sería reina de Mónaco aunque ya lo había hecho alguien antes. Tenía esas ideas gigantes y después te haces mayor y piensas que ninguna de estas mierdas ocurrirá. Y sólo quiero decir que, Mike White, me diste esperanza, me diste un nuevo comienzo», aseguró tras ganar el Globo de Oro a la mejor actriz secundaria de miniserie por The White Lotus.

«Me cambiaste la vida de mil formas distintas: ahora mis vecinos me hablan y cosas así. Nunca fui invitada ni a una sola fiesta de mi colina y ¡ahora todos me invitan! Y esto es gracias a ti, Mike White», le dijo al creador de la serie. Y añadió: «Si no conocéis a Mike White, debéis saber esto. Se preocupa por el mundo, se preocupa por las personas, se preocupa por sus amigos que no están en un buen momento, se preocupa por los animales… de verdad es una de las mejores personas que he conocido. Haces que la gente quiera vivir más tiempo, y yo no quería», bromeó.

Derrochando humor y honestidad, recogió su premio y más allá de las lágrimas de emoción también puso ese toque de humor que tanto le caracteriza. Nada más subir escenario preguntó si podía dejar el premio en el suelo. «No hago ejercicio, ¿sabes? Quiero decir que no puedo aguantar tanto tiempo», bromeó la actriz recordada por comedias como la saga 'American Pie' y Una rubia muy legal. Este reconocimiento se suma al Emmy que consiguió en septiembre por la primera temporada de la serie.