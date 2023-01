Maria-Antònia Oliver será protagonista del Albopàs más «intergeneracional»

Tras invitar a Alexandre Ballester y a Joan Ramis i Ramis, el festival Albopàs –el «espacio onírico» donde el primer autor sitúa toda su obra teatral– tendrá como protagonista a Maria-Antònia Oliver, una «prolífica escritora que supo combinar con sus letras la tradición con la modernidad». La autora, fallecida en febrero, será la gran protagonista de la tercera edición de este programa impulsado por la compañía de teatro Ovnipresents –formada por Miquel Mas Fiol, Bet Palou y Bel Albertí–, quien recientemente se encargaron de la aplaudida celebración de la Diada de Mallorca.

«Con la celebración de la tercera edición podemos afirmar que Albopàs ya no es un experimento, sino que se ha consolidado y ha venido para quedarse. En este tiempo hemos aprendido, por ejemplo, que lo que tiene más éxito son las rutas teatralizadas familiares, por lo que este año tendrán más peso», señala Mas Fiol, quien precisamente firma la dramaturgia de estos itinerarios. Antes de llegar a sa Pobla del 12 al 14 de mayo, en torno a Sant Jordi se llevarán a cabo en Manacor, pueblo natal de Oliver, unas rutas que en esta ocasión estarán dirigidas por Maria Magdalena Vives, también creadora de esta localidad.

Estos recorridos, apunta Mas Fiol, constituyen una «fórmula teatral sencilla, pero muy popular en la que, en cuarenta o cincuenta minutos, de una forma muy mágica te permite transportarte al universo del autor y de sus personajes». En este sentido, el autor y director avisa que «las rutas teatralizadas exigen una calidad que, muchas veces, no tienen». «Hay una dramaturgia detrás y, por ello, tengo que tejer una historia. Muchas veces se hacen para salir del paso y son bastante pobres, pero el teatro es un escaparate comunicativo y, como tal, tiene que cuidarse mucho. Siempre he dicho que soy un autor muy popular, me gusta llegar al pueblo. Por ello, no hay nada más digno que conectar con el pueblo a partir de rutas que dan a conocer la vida y la obra de un autor», agrega.

El dramaturgo y director Miquel Mas Fiol, uno de los integrantes de Ovnipresents.

Mas Fiol detalla que estas rutas contarán con tres o cuatro actores todavía por confirmar y que estarán protagonizadas por algunos de los personajes más emblemáticos de Oliver, como la detective Lònia Guiu, protagonista de Estudi en lila, Antípodes y El sol que fa l’ànec. «Para preparar estos itinerarios primero leo algunas de las obras más destacadas, como su primera novela, Cròniques d’un mig estiu o la última, Tallats de lluna; pero también textos teatrales como La dida o Negroni de ginebra. «Será una aventura familiar en la que Lònia Guiu se enfrentará a un nuevo caso en el que están implicados sus personajes que, a su vez, reaccionarán al traspaso de la escritora en un diálogo con el presente. En Manacor, pasaremos por calles que vieron crecer a la autora o por cafeterías y librerías que frecuentaba», avanza.

Programa

El programa de Albopàs incluirá también la representación de Batec, de Catalina Florit, «una propuesta maravillosa que tendría que verse más». Asimismo, todavía está pendiente de confirmar otro montaje. Por otra parte, Mas Fiol anuncia que «abriremos un espacio de diálogo con Oliver a través de un club de lectura en sa Pobla y de un podcast en directo».

Un momento de una ruta realizada en Albopàs. Foto: SEBASTIÀ RIGO

«Este año nuestro lema es establecer puentes generacionales. Queremos ampliar y extender Albopàs, que se convierta en una red. Es el festival de nuestras letras en todos los sentidos, no solo en teatro, sino también abierto a la poesía y a la narrativa. Por eso también los dos montajes programados hablan de la memoria. Y, de hecho, Aina Zanoguera ofrecerá un concierto de clausura intergeneracional, que irá desde la Nova Cançó de los años setenta conectándola con la generación Z, el trap y la música actual en catalán», concluye Mas Fiol, quien ahora se encuentra en una residencia de ayudante de dirección en el Teatre Tantarantana de Barcelona.