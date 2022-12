«Tenemos conocimiento de la situación que padece una parte del sector cultural porque mantenemos contacto permanente con los representantes. Se han convocado las tres reuniones que marca el reglamento del ICIB para las comisiones asesoras de cada una de las áreas (audiovisual, artes escénicas, artes visuales, música y libro) para recoger las propuestas de mejora. Las fechas de las reuniones de este año 2022 han sido en marzo, abril y la semana pasada. Además, el conseller Miquel Company como presidente del ICIB, se reúne de forma periódica con las asociaciones», han respondido desde el Govern en una nota. «Esta es la legislatura en la que mayor servicio, atención, iniciativas y líneas de ayuda para el sector cultural se han dado», concluyen.

Sobre el presupuesto, el Govern reconoce que es «una de las reivindicaciones fundamentales que nos han hecho llegar» y agrega que «se ha dado respuesta». «El presupuesto del ICIB se ha más que duplicado en 4 años, pasando de 1’1 millones de euros en 2019 a más de 3 millones en 2023», han detallado. De esta manera, desde la Conselleria de Fons Europeus, Cultura i Universitat aseguran que el ICIB gestiona actualmente varias ayudas: 600.000 euros para producción audiovisual aumentaron a 800.000 en 2022 y llegará a 1 millón en 2023; la línea de proyectos culturales creada durante la pandemia con 256.000 euros llegará a 400.000 en 2023; 300.000 para equipamientos culturales; 150.000 para promoción exterior audiovisual; 370.000 euros NextGen para apoyar a la inversión en salas de exhibición cinematográfica; 720.000 euros para mejoras en infraestructuras escénicas y musicales NextGen. Además, a principios de 2023 saldrá una nueva convocatoria por más de 500.000 euros», detallan.

En cuanto al retraso en el pago de determinadas ayudas, en concreto a la producción y coproducción audiovisual, avisan que «es una línea trienal, 2019 a 2021» y que «ampliamos los plazos por la suspensión temporal administrativa durante parte de la pandemia». «A algunos proyectos solicitantes se les ha dado un año más de ejecución de su proyecto por este motivo. Por eso hay actuaciones beneficiarias todavía no finalizadas por parte de los solicitantes y que por tanto todavía no han recibido el pago, previsto para 2023. Para las producciones que sí han finalizado y han solicitado ayudas se han empezado a procesas los pagos y se prevé finalizar el 100% durante el primer semestre de 2023. A las otras dos líneas de ayudas, a proyectos culturales y a promoción exterior, hemos hecho el pago a los solicitantes que no han necesitado hacer ninguna subsanación de documentación, pero en esos casos en los que se han hecho requerimientos estamos revisando la documentación aportada. La resolución de los expedientes y el pago en este caso está previsto en las próximas semanas», apuntan.

Respecto al calendario, desde el ICIB razonan que «la voluntad es publicar las convocatorias de 2023 dentro del primer trimestre del año. Para hacerlo posible se han modificado aspectos imprescindibles para que las bases se puedan publicar correctamente. El objetivo final, con la nueva organización interna de que se ha dotado el ICIB, es que todas las líneas se publiquen dentro del mes de enero a partir de 2024».

Sobre la falta de personal, admiten que «se ha tardado más de lo que nos gustaría a reforzar el ICIB» y apuntan que «ahora ya se ha conseguido la creación de seis plazas: 1 jurista, 1 economista, 2 técnicos superiores y 2 administrativos». «Actualmente estamos haciendo el proceso de selección de personal para encontrar perfiles idóneos para que así a principios de 2023 el ICIB tenga seis personas operativas».

Respecto a la Llei d’Indústries Culturals, el ICIB recuerda que empezó a trabajar en ella en 2020 pero «la situación de extrema vulnerabilidad que sufrió el sector por la pandemia hizo que se priorizaran otras labores de apoyo directo». «Teniendo en cuenta el año en que se creó el ICIB y lo que implica poner en marcha un ente de estas características es coherente pensar que la redacción de esta ley se pudiera iniciar durante esta legislatura pero no finalizarla», añaden.

Finalmente, sobre la elaboración de informes y estudios sobre el estado actual del sector, desde el ICIB señalan que la ley de presupuesto 2023 de la Comunitat Autònoma prevé una partida de 150.000 euros para la puesta en marcha del Observatori Cultural. «Uno de los objetivos será el de hacer estudios periódicos sobre las industrias culturales que sirvan de base para el diseño de políticas estratégicas de desarrollo», han avanzado.