Juanjo Monserrat recopila recuerdos y amistades en su nuevo disco, ‘Més que amics’

Hace apenas un mes, Juanjo Monserrat se alzó en Las Vegas dos Grammys Latinos por su trabajo con Sebastián Yatra en el álbum Dharma y en la canción Tacones rojos, de la que figura como coautor. No obstante, los aires latinos y urbanos de Monserrat suenan algo lejanos en su nuevo disco, Més que amics (Blau Produccions), cuyas raíces se asientan muy profundamente en la tierra mallorquina. Solo hace falta echar un vistazo a algunos de sus colaboradores: Tomeu Penya, L.A., Magí Garcías, etcétera. Este viernes por la mañana, desde el Espai Xocolat, Juanjo hizo la presentación oficial del formato físico del álbum que ya está disponible para la compra.

Juanjo detalló en rueda de prensa que espera que en este álbum buscaba «gente cercana a mí, amigos, conocidos, y además se me dio la oportunidad de colaborar gente a la que no conocía». A su vez, también detalló que «la composición la he llevado a cabo yo, aunque algunas con algo de ayuda, pero incluso algunas colaboraciones ya las tenía pensadas de antes como en el caso de Tomeu Penya» con quien firma T’Estiu.

Personal

El álbum, en total, se compone de once temas, de los cuales ocho son colaboraciones, que relatan de manera íntima el que es «el mejor año de mi vida» a nivel personal, 2019, en el que ocurrieron varias cosas en la vida del músico: «Salí de una relación larga, viajé a Estados Unidos por primera vez, me mudé solo a Palma, etcétera». Es, pues, un disco personal en el que «mis experiencias personales se ven reflejadas en mis letras». Sobre el estilo, Juanjo describió Més que amics como un álbum «que no tiene una sola manera de vestirse, sino que es una mezcla de muchísimos estilos como el pop, la balada, el rock, el funk, etcétera. El sabor lo ponen sus colaboraciones», dijo.

Por otro lado, el compositor se refirió a los Grammys, los cuales todavía espera recibir en casa en formato físico: «Lo digerí muy rápido porque en el fondo esperábamos que como mínimo uno caería», reconoció. Por otro lado, también confesó que espera que, aunque «no me ha cambiado la vida de momento», «se abran más puertas y haya un reconocimiento que haga que más gente se fije en mi trabajo». Por lo cual, de hecho, lanzó la mano a que le llame si hay alguien «interesado en otro hit como Tacones rojos». Sobre pasar de tocar con Tomeu Penya a hacerlo con Yatra o con David Bisbal o Álvaro Soler, con quienes tiene pendientes futuros singles, Juanjo aclaró que se siente cómodo y le «encanta ser un todoterreno». Además, no descarta en el futuro hacer un disco nuevo «con aires modernos, digitales y al menos alguna canción en castellano», avanzó.