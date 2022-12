La Nit de la Cultura revelará un avance del documental sobre los 60 años de la OCB

La Obra Cultural Balears anunció este jueves las principales novedades de la Nit de la Cultura 2022, que se celebra este viernes en el Teatre Principal d’Inca y con la entrega de los galardones a los ganadores de los Premis 31 de Desembre como acto principal. El presidente de la OCB, Joan Miralles desgranó, junto a algunos de los premiados que este jueves acudieron a la convocatoria en el Teatre Principal d’Inca, algunas de las sorpresas que se sucederán en la gala. Para conmemorar los sesenta años de la entidad se presentará el trailer de 60 i molt +, un documental dirigido por Ferran Bex «que atraviesa el pasado de la OCB y apunta los ejes de actuación para el futuro», según Miralles. El audiovisual se estrenará durante el primer trimestre de 2023 y tratará el nacimiento de la entidad, la sensibilización durante la represión franquista y el cambio generacional, entre otros temas.

Durante la Nit de la Cultura también se darán nuevos detalles del Acampallengua 2023, cuya última edición se celebró once años atrás en Manacor y que para el próximo año se ha previsto que se lleve a cabo en sa Pobla. Joan Miralles también concretó la oferta musical de grupos y cantantes que interpretarán sus temas durante la gala, que será presentada por Marta Bergas y Antoni Mateu. A las actuaciones de Cap·pela, David Cabot, Gemma Mar, David Alegret y Rubén Fernández se añadirá el grupo manacorí O-Erra.

Premiados

Maties Garcies, miembro de la junta directiva de la OCB, hizo un breve repaso de la trayectoria de los ocho premiados de la Nit de la Cultura 2022 y los motivos que han llevado a otorgarles el galardón. La periodista Margalida Solivellas (Premi Josep Maria Llompart) explicó que «yo ya me he sentido muy premiada durante todos los años que he trabajado en un medio como TV3, tan respetuoso con la lengua catalana». Miquela Lladó y Pep Toni Rubio de Música Nostra indicaron que «es un premio deseado por nosotros porque hace 41 años que trabajamos por la cultura popular».

Desde Sa Xerxa, organizadores de la Fira de Teatre Infantil i Juvenil, su presidente Jaume Gomila resaltó que «tras recibir el Premio Nacional de Teatro teníamos ganas de tener un reconocimiento local, que ahora ha llegado». La Confraria Muchal Foundation estuvo representada por el primer Much, Toni Florit, que manifestó «el honor que sentimos al recibir este galardón». También se presentó el calendario de la OCB 2023, que contiene doce poemas breves y está ilustrado por Maribel Castells.