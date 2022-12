Tras hacer historia este verano en el prestigioso Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro, la compañía Sa Boira representará este jueves 15 de diciembre, a las 20.00 horas, en el Teatre Principal de Palma la obra Calderón, ¿enamorado? Bernat Pujol y Mateu Fiol dirigen este montaje construido a partir de 12 textos poco conocidos del célebre autor de La vida es sueño, escrita por Ruano de la Haza y adaptada por Amaya Curieses. En esta función participan 14 actores, 11 de los cuales son afiliados a la ONCE y tienen discapacidad visual.

Como ya es tradición, Sa Boira, agrupación con 35 años de historia, estrena una obra por estas fechas en el Teatre Principal de Palma. «No es fácil encontrar obras para un grupo de 21 actores, que son los integrantes actuales de Sa Boira, pero finalmente di con esta pieza tan interesante que se había hecho años atrás en Madrid. Nos pusimos a trabajar para el estreno en el Principal, como siempre, pero en febrero nos dieron la noticia de que nos habían elegido para representar a la ONCE en Almagro, en el mes de julio. Fueron cuatro meses de trabajo muy duro, ensayando a diario, algo que nunca había sucedido. Ha sido un proceso muy positivo para la obra, pues ya está asentada y, además, hemos podido mejorar algunos detalles», ha detallado Bernat Pujol. El director también ha agradecido la implicación de Ignacio García, director de Almagro, quien impartió una clase magistral al grupo. «Nos dio una serie de datos y enseñanzas muy claras, sobre todo sobre cómo decir el texto, que es muy complicado, ya que es en verso y del Siglo de Oro y tenemos que recitarlo como si no lo hiciéramos, hacer que suene natural», puntualiza.

Calderón, ¿enamorado?, cuenta Pujol, se centra en «los amores que Calderón tuvo en vida, lo que conecta con las obras que escribió». «En este caso son 12 obras diferentes, que no son de las más conocidas, que tienen como nexo de unión a cinco narradores. Todo ello con un formato bastante cómico, típico del vodevil del Siglo de Oro», aclara. Así pues, el interrogante del título hace referencia a estos amoríos que se «atribuyen» a Calderón. «Algunos serán ciertos, unos a medias y otros tal vez no lo serán», admite.

Santi Muñoz interpreta por primera vez el papel principal, el de Don Pedro Calderón. «Es un montaje muy coral y divertida basado en pequeñas obras de Calderón insertadas. Son textos bastante complicados porque hay que recitarlos como si no lo hicieras», ha coincidido.

Maria Llobera, otra de las actrices que conforman el elenco, es una de las más veteranas de Sa Boira. «En todos estos años ha habido obras más fáciles o más difíciles y esta es una de las más complicadas, especialmente por el texto. No te puedes olvidar ni una palabra porque, si no, lo echas todo a perder. Personalmente es una experiencia que me ha compensado con creces y me siento muy satisfecha de participar», ha señalado.

Por su parte, la responsable de Servicios Sociales para Afiliados, Alejandra Luque, ha hecho hincapié en el reto que supone esta función. «Es una obra clásica que se ha ensayado desde su origen como ensayaban antiguamente el teatro clásico: aprendiendo el texto de memoria. Ni siquiera hay apuntador que les ayude. El director de Almagro ya destacó esta cuestión, pues es así como se hacía el teatro antes. No es que los actores del Siglo de Oro fueran ciegos, algo impensable en aquella época, pero sí es verdad que muchos no sabían leer, con lo cual tenían que aprenderse el texto de manera oral, de oído», ha recalcado.