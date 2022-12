La noticia había corrido como la pólvora: Dani Martín se retira. Medios de toda España se hacían eco de una publicación en la que el cantante decía «nos vemos en unos años, sed felices». Los titulares que acompañaban el post en redes sociales aseguraban que el de San Sebastián de los Reyes se retiraba, pero el artista ha salido al paso para asegurar que «ni me retiro de la música ni me voy a meter en una cárcel para mejorar como persona ni nada de eso».

Lo ha hecho a través de las redes sociales con un vídeo que ha publicado recién levantado. En él, el cantante asegura que «todo aquel que sea inteligente y haya leído mi último post sabe sacar la conclusión de lo que he querido decir». Sin embargo, ha querido aclarar que no se retira y que «últimamente hay como un clickbait para sacar las cosas de contexto». «¿Que la noticia mola? Claro, pero que la verdad de la noticias es otra, también», ha sentenciado.

Sin embargo, ha dejado constancia de que no estaba molesto: «No lo digo cabreado ni nada de eso, que me acabo de levantar, que me da hasta vergüenza levantarme a estas horas». Pero Dani Martín acaba de terminar su gira Lo que me dé la gana y reconoce que «estoy descansando que flipas, que es lo que necesitamos todos después de terminar una etapa, sobre todo los que nos dedicamos a cosas creativas».