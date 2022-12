Julio Feroz y Gallery Red se unen en su primer fotolibro, 'No days off'

ArtLoft, uno de los espacios de Gallery Red, se viste esta tarde de gala para recibir la presentación de No days off, el primer libro de fotografía del artista Julio Feroz, en el que reúne los trabajos que «más me representan». El acto tendrá lugar a las 19.00 horas y contará con la presencia del artista.

Feroz es un creador al que le va la vida en su arte. Casi literalmente. Su proyecto comenzó como una afición hasta que un accidente en el que casi pierde la vida le hizo replantearse todo y mirar la vida solo a través de su objetivo. Y ese empeño es, de hecho, uno que no admite descanso, de ahí el título, No days off, que se puede traducir por Sin días libres. Ahora, Feroz busca crear un equilibrio entre su pasión por la moda y su manera de ver las situaciones cotidianas como el surf, el rock o la cultura americana, compaginando su visión artística con sus trabajos para varias marcas de la Isla, así como otros lugares como la ciudad de Madrid. En ArtLoft, ubicado en Can Veri, 7, esta tarde-noche presentará su visión más personal en el que es su primer libro, que tiene una mezcla entre los trabajos que más le representan y su visión más idiosincrásica a través del visor de su cámara fotográfica.