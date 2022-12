De todas las personas que podía uno esperar encontrarse de manera casual en Las Vegas, probablemente Tomeu Penya sea de las últimas. No obstante eso fue lo que pasó en el viaje de Juanjo Monserrat a la ceremonia de los Grammy Latinos dejando una fotografía para la historia.

Según él mismo explica, «él estaba allí con su hija en un viaje de placer que no tenía nada que ver con los Grammy ni nada». Ellos, al ver que el propio Juanjo estaba allí, se pusieron en contacto con él y tras la sorpresa inicial, y algo de incredulidad, quedaron en encontrarse para desayunar al día siguiente, el último de Tomeu Penya en la ciudad. Dicho y hecho. Ambos se reunieron en uno de los hoteles de la conocida ciudad de los casinos y mantuvieron una charla distendida tras haber logrado el mallorquín los dos Grammys.

Para Juanjo, aquel encuentro fue algo totalmente inesperado, y de hecho lo califica como «una foto para la historia» por juntar «el ayer y el hoy de la música mallorquina» en un contexto tan especial como el que le llevaba hasta Estados Unidos. Además, por otro lado, se da la circunstancia de que tanto Juanjo como Penya participaron en la canción T’Estiu, que lanzaron hace un año y que forma parte de Més que amics, el disco que Juanjo estrenará el 9 de diciembre en formato físico y el 16 en formato digital y que edita el sello local Blau.

Además, el propio Juanjo destaca que este disco es una forma de recordar 2019, el que califica como el mejor año de su vida, y que se compone de «un tipo de música con mucha armonía, soul, solos de guitarra, melodías, cambios de tono, etcétera» y que es «la que me gusta hacer porque no tiene nada que ver con lo que hago con otros artistas». El hecho de que el disco en formato físico salga con una semana de antelación es una manera de premiar, en cierto sentido, a aquellos que no puedan esperar y quieran escucharlo: «Los discos físicos son más un detalle que realmente la forma en la que se escucha música hoy en día», por lo que si alguien lo quiere comprar no tendrá que esperar tanto.

Por otro lado, la música de Juanjo no se limita a este disco, sino que ya planea poder sacar «uno en español», que es «coherente» al vivir y trabajar en Madrid, y también tiene pendientes varios temas con artistas de renombre como David Bisbal o Álvaro Soler, entre otros.