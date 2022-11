Carles G.O’D, el artista mallorquín que se ‘come’ la Gran Manzana

La prestigiosa beca Fulbright de arte le dio la oportunidad de cruzar el ‘charco’ para seguir formándose en una de las escuelas de mayor renombre de Nueva York, la School of Visual Arts –de allí salieron ilustres nombres como el de Keith Haring o James Jean–, una oportunidad al alcance de pocos. Aquello fue en 2019 y desde entonces, el artista mallorquín Carles Garcia O’Dowd (Palma, 1988), conocido en el mundillo como Carles G.O’D, no ha dejado de ‘comerse’ la Gran Manzana a bocados. No en vano, recientemente una de sus obras ilustró un artículo del diario The Washington Post, hazaña que ya logró en otra reconocida publicación, The New Yorker. Ahora, en su vuelta a la Isla por unos meses antes de regresar a Estados Unidos, Carles G.O.’D presentará el dia 2 en Sineu el proyecto Back for the future, que ha trazado a caballo entre las dos islas, Manhattan y Mallorca.

Sobre Back for the future, se trata de un proyecto colaborativo donde el mallorquín funde su visión del arte con el trabajo de un equipo de científicos, activistas y educadores de la Fundación Save The Med, cuya labor se centra en la protección y regeneración de los ecosistemas marinos del Mediterráneo. Así, el creador residente en Nueva York se inspira en antiguos retablos religiosas, las acuas, y la tradición muralista latinoamericana. Su obra pretende de esta forma servir como herramienta de trabajo para facilitar el diálogo entre la necesidad de regenerar nuestros ecosistemas y convivir con ellos. La presentación en Sineu será este viernes 2, a las 19.30 horas, en un espacio recientemente rehabilitado, el Frontón Sineu. Ese mismo proyecto tuvo un primer tast en el festival Live on Arts que organizaron la librería palmesana Rata Corner e Innside by Meliá, que tuvo lugar el pasado mes de junio también en Nueva York. Estudios La beca Fulbright le permitió estar un año de formación en la citada School of Visual Arts, y pudo seguir ampliando sus conocimientos gracias a otra beca, la de este propio centro educativo que se concede a una sola persona por curso. Otro logro para una carrera imparable que le ha llevado a publicar uno de sus dibujos en The Washington Post. Su obra ilustró el artículo Meet the political spam artists whose relentless pleas for money clog your inbox (en castellano, Conozca a los artistas del spam político cuyas implacables súplicas de dinero obstruyen su bandeja de entrada), que firma el periodista Menachem Wecker. Masivo Este reportaje gira en torno al spam que reciben millones de personas en Estados Unidos que buscan sufragar las campañas electorales de cara a las elecciones. Una visión que cuenta «cómo se logran, con esos masivos correos electrónicos, que las personas se escandalicen y decidan de esta manera poner dinero para esas campañas», explicó ayer a este diario Carles G.O’D.