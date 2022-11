Queralt Albinyana:«Me encantaría volver a rodar una serie en Mallorca»

Se define como «actriz polifacética, creativa, sin miedo, con 20 años de experiencia en teatro y frente a la cámara»; de hecho, una de sus máximas es: «Creo en el poder transformador del arte, tanto personal como socialmente». Hablamos de Queralt Albinyana (Alaior, Menorca, 1980), que este jueves 24 de noviembre ejercerá de maestra de ceremonias en la gala de los Siurells de Plata 2022 de Ultima Hora, una cita que tendrá Son Termes como escenario. Los galardones, que concede este periódico desde 1965, imoulsan y visibilizan aquellas iniciativas solidarias, medioambientales, sociales, culturales, tecnológicas o deportivas que favorezcan y fomenten el bienestar de la sociedad mallorquina.

Queralt Albinyana aterrizará en la gala de los Siurells de Plata 2022 «con muchísima ilusión», confiesa la intérprete. Será para presentar este gran evento, una tarea en la que la actriz tiene una vasta experiencia:«En el último año estoy haciendo muchas presentaciones, tanto de premios, aniversarios, actos literarios... No quiero decir que me esté especializando, pero me siento muy cómoda en estas ocasiones porque siempre son días especiales, se genera una energía muy bonita porque el carácter es festivo y alegre, de disfrutar» Y esa alegría y espíritu de celebración es lo que llevará hasta la ceremonia de los Siurells de Plata 2022.

No obstante, ejercer de presentadora de una gala de estas características no es tarea fácil. «Requiere una gran concentración, porque dentro de ese carácter festivo hay que estar muy concentrada, ser respetuosa, vigilar las palabras y estar pendiente de todo», cuenta Albinyana. También es un trabajo en equipo, «porque el resultado final será el de la colaboración entre todos y el equipo de los Siurells de Plata es fantástico», sostiene.

Series

El rostro de Albinyana no es, ni mucho menos, ajeno para el público mallorquín. Ha trabajado en series de televisión de IB3 como Llàgrima de sang, producida por esta casa; Mitjorn o la más reciente Treufoc. En este sentido, afirma la actriz que le «encantaría volver a trabajar en una serie en Mallorca, disfruto mucho de grabar allí porque hay muchísimo potencial creativo, así que ojalá que pueda regresar», apunta.

Y aunque lleve más de dos décadas de «duro» trabajo, el del intérprete «es muy complicado por lo inestable», remarca.«Por un lado es un trabajo que te permite estar en contacto con tus pasiones, es un estado de sembrar constante, hay que estar muy atenta para después recoger los frutos; pero por otra parte, la inestabilidad económica también está ahí, si eres responsable, con familia y con obligaciones a veces puedes estar en un aprieto, pero después de veinte años en este mundo he aprendido a tener fe».

Por otra parte, la música y el teatro, así como su unión, los musicales, son las grandes pasiones de Queralt Albinyana; no en vano, cuenta con larga experiencia sobre los escenarios y pone voz y lidera su propia banda, El Blues d’Elles, un proyecto basado en compositoras e intérpretes de este género y que también es pedagógico, puesto que sus conciertos van arropados por conferencias introductorias.

Comprometida

Ya sea en los teatros, en salas o ante la pantalla, Queralt Albinanya es una mujer y una artista «comprometida» con todo lo que hace. «Me gusta meterme en la piel de un personaje, es una manera de vivir más y lo disfruto mucho», sentencia. Este jueves 24 lo demostrará en la gala de los Siurells de Plata 2022.