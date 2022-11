The Chemical Brothers, Vetusta Morla y Peggy Pou, primeras confirmaciones del Mallorca Live Festival 2023

The Chemical Brothers, Vetusta Morla y Peggy Gou lideran las primeras confirmaciones de la sexta edición de Mallorca Live Festival. La cita mallorquina, que celebró el pasado mes de junio su edición más importante e internacional hasta la fecha, congregando a 72.000 personas, ha anunciado un total de 28 nombres que se darán cita los días 18, 19 y 20 de mayo de 2023 en el Antiguo Aquapark de Calvià. Los abonos están a la venta desde 119€ (más gastos de gestión) en www.mallorcalivefestival.com y la ticketera oficial del festival, See Tickets.

La primera visita en formato live de The Chemical Brothers a las islas se hará realidad gracias a Mallorca Live Festival. El dúo de Manchester, historia viva de la música de baile de los últimos 30 años, ha pasado de ser un respetadísimo proyecto underground de música electrónica a convertirse en uno de los shows en vivo más reconocidos y demandados del mundo. Los británicos encenderán la noche mallorquina con su alucinante espectáculo audiovisual y éxitos incontestables como ‘Hey Girl Hey Boy’, ‘Galvanize’ o ‘Got To Keep On’.

Vetusta Morla es el grupo español de pop rock más importante de los últimos años. Desde su formación, ha firmado canciones convertidas ya en himnos y ha destacado por su poderoso directo. Sus conciertos son auténticos acontecimientos en cada una de las plazas en las que se celebran. La banda de Tres Cantos vuelve a la isla para presentar su nuevo disco, Cable a Tierra, por el que recibieron tres nominaciones a los Premios Grammy Latinos.

La DJ surcoreana Peggy Gou, una de las más aclamadas del mundo, vuelve a ocupar un lugar destacado dentro del cartel de 2023. Desde su debut en 2016, Peggy Gou mostró una habilidad natural para captar la calidez, la alegría y la libertad del legado del house y el techno. En los últimos años, pocas artistas han causado el impacto de Peggy, que se ha convertido en un icono de la cultura de club (asidua en DC10 Ibiza y pasando por festivales como Coachella, Glastonbury, entre otros) y la moda (ha sido portada de Elle y Harper’s Bazaar y tiene su propia firma de moda, Kirin), con una visión personal que ha calado hondo a nivel mundial.

Es un hecho: la escena musical está experimentando un relevo generacional que está tocando (y tomando) todos los estilos musicales, escapando de etiquetas y normas. Un talento joven y diverso que se verá representado por Rusowsky, Yendry, Jimena Amarillo, Blanco Palamera, Ralphie Choo, Judeline, Ghouljaboy, La Plazuela, Hickeys, Irenegarry, Brigitte Laverne y Alien Tango. Además, Embusteros volverá a figurar en la programación para 2023.

La escena de las Islas

Si hay que hablar de figuras clave del panorama balear, el festival ha confirmado dos para su próxima edición. Dollar Selmouni es todo un ídolo local. El grito de guerra con forma de disco Los Niños (2019), su estreno como actor en 2020 en la película Hasta el cielo y su último trabajo, Dollar Selmouni (2021) terminaron de consolidar al mallorquín como uno de los artistas más singulares del rap español.

Por su parte, L.A., el proyecto de Luis Albert Segura, ha publicado varios discos con sellos internacionales, ha estado de gira por EE.UU., Canadá, América Latina y parte de Europa y ha abierto conciertos para Muse, Placebo o Franz Ferdinand. La banda se separó en 2018 y Luis Albert inició una aventura musical en solitario, pero L.A. regresó en 2021 con un nuevo disco, Evergreen Oak. El festival será su única fecha en 2023 en Mallorca.

También se une al cartel Xavibo, joven artista de Palma que se mueve por los ritmos del hip-hop con un estilo propio muy introspectivo. Con dos álbumes en su haber, ha colaborado con Elhombreviento, Lionware, Babi, nosoynadiepati y Marc Seguí.

Siempre comprometido con su apoyo a la escena local, Mallorca Live Festival contará también con un puñado de interesantes nombres de distintos puntos de la isla: Bilo (banda ganadora del concurso PopRock 2022 de Palma), Jane Yo, Black Sea Deluge, Mut, Queen Marsa, Nita, Foraster y Llvna.

La organización ha anunciado algunas novedades para mejorar la experiencia de los asistentes de la próxima edición. La más destacada es la posibilidad de recibir las pulseras en casa (para residentes en Baleares y Península) y para un cupo limitado de abonos se podrá seleccionar el envío de la pulsera de manera gratuita.

Por otro lado, se habilitarán diferentes puntos de prevalidación de la pulsera durante los 15 días previos al inicio del festival. La organización ya trabaja con las diferentes administraciones en un plan de movilidad acorde con la envergadura del evento.