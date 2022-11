Sofía Martell y Lluís Prieto reconstruyen la lucha forzada de las mujeres en ‘Sacrifici’

«Nuestra protagonista es una camarera de piso, pero la película no va de las kellys, sino que queríamos hablar de las muchas generaciones en las que se han sacrificado las mujeres para ayudar a su entorno de manera sistemática y sin que nadie les haya preguntado. Es algo que, además, sigue ocurriendo». Es la cineasta Sofía Martell quien desgrana el fondo que se esconde tras Sacrifici, el título que codirige junto a Lluís Prieto y que se proclamó vencedor en el pasado Evolution! International Mallorca Film Festival como Mejor Cortometraje.

«La idea era hablar del trabajo de las camareras de piso», reconoce Martell quien había trabajado en un documental que trataba esta temática. No obstante, una vez «tuvimos el guion terminado nos dimos cuenta de que era el sacrificio femenino en general lo que nos interesaba». Y, si se piensa bien en ello, no deja de ser una ampliación del alcance de la cinta, que pasa de fijarse en aquellas mujeres que se dejan la espalda en los hoteles tras coger autobuses a las 5 de la mañana y las convierte en referentes de todas las mujeres que se ven empujadas a un sacrificio que, quizá, no esperaban, pero ante el que no tienen opción.

«Hay muchas capas, pinceladas. Es un corto muy conceptual». A través de estas ideas, la intención, según cuenta Martell, era «remover al espectador, incomodarle, y que surjan conversaciones que hagan reflexionar, por lo que no es un corto agradable». La espina dorsal de la cinta, además, es su protagonista, interpretada por la actriz Mabel Rivera, ganadora de un Goya a Mejor Interpretación Femenina de reparto por su papel en Mar adentro. De ella relata Martell que «quería trabajar con ella desde hace tiempo y cuando aceptó fue un sueño cumplido. Tiene un talento enorme y se nota su experiencia, además de su cercanía. Nos aportó cosas al personaje y hay un momento que, tras rodar sus escenas, acabamos todos llorando. Es muy buena».

Set de rodaje

Otro de los pilares de la producción fue la recreación del hotel, que fue construido en un set para la ocasión. «Queríamos grabar en una localización real, pero no pudimos sacarlo adelante y al final decidimos construirlo en una nave de Son Castelló con 15 metros de pasillos y habitaciones. Todo el mundo piensa que es un hotel real, así que trabajo conseguido», reconoce la directora.

La actriz Mabel Rivera, ganadora de un Goya por su papel en ‘Mar adentro’, protagoniza ‘Sacrifici’.

En el Evolution! se pudo ver la cinta y fue «un premio porque queríamos estrenarlo aquí» y tuvieron muy buen feedback, aunque ahora, como con todos los productos audiovisuales, toca el recorrido de festivales que se alargará durante meses. Mientras tanto, Martell ya está escribiendo sus nuevos proyectos, aunque con la satisfacción del trabajo bien realizado en Sacrifici.