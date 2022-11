La cantaora Carmen Linares, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2022, es una de las estrellas más importantes de la 15 edición del Jazz Voyeur Festival. El programa, dirigido por Roberto Menéndez, recupera por fin su cartel internacional después de una época difícil en la que «sobrevivimos», en sus propias palabras, pero en la que no pudieron contar con artistas extranjeros por culpa de la pandemia. Sin embargo, Menéndez avisa que la apuesta por el talento balear no decae y, «hemos hecho un programa doble, en el que cada concierto tendrá artistas de las Islas». Así, por ejemplo, Carmen Linares, que inaugurará esta edición este viernes 4 de noviembre en Trui Teatre, tendrá como telonero al conjunto de Formentera Saxoleá. La cita será a partir de las 21.00 horas.

Linares ha explicado este jueves a mediodía en rueda de prensa, celebrada en el Hotel Saratoga de Palma, que «tenía muchas ganas de volver a Palma, donde hacía tiempo que no actuaba». La artista presentará en Ciutat su proyecto retrospectivo, 40 años de flamenco, en el que pretende condensar un «pequeño recorrido, pues cuatro décadas dan para mucho». «Empecé cantando para baile, pero luego decidí hacer mi carrera en solitario. De eso hace 40 o 41 años ya», admite.

En esta gira, la cantaora invita a un artista diferente en cada ciudad. En esta ocasión, la gran invitada será Maria del Mar Bonet. «Nos tiraremos a la piscina a ver qué hacemos juntas», ha bromeado. «Es una artista a la que respeto y admiro mucho en todos los sentidos. Nuestra trayectoria se parece porque tenemos coherencia en nuestro arte y también compromiso. Además, tiene una voz maravillosa. Parte de mi vida y de mi juventud la recuerdo escuchándola. Es una gran satisfacción estar aquí con ella», ha destacado. La cantaora no ha querido avanzar muchos detalles de la actuación junto a la gran dama de la Cançó, pero sí ha dicho que «hemos elegido un repertorio que cada una llevará a su terreno y, luego, lo juntaremos».

«Tenía muchas ganas de hincarle el diente a Maria del Mar Bonet. Era como ahora o nunca. Cuando presenté esta gira en Madrid me acompañó Luz Casal y, en otra ocasión, Joan Manuel Serrat. Siempre invito a artistas que sean amigos, cuya música me encante o también su trayectoria y todos tienen que ver con lo que yo hago. No siempre son artistas de flamenco, aunque por supuesto no han podido faltar en mi gira Estrella Morente, Miguel Poveda o Pitingo», cuenta.

Sobre si le sorprendió la invitación al Jazz Voyeur, Linares asegura que no, pues no es la primera vez que participa en un festival de jazz. «El jazz y el flamenco tienen cosas en común, no la música, pero sí la actitud ante la música. Comparten códigos, ambos te permiten volar e improvisar. Por ello, los músicos de jazz y flamenco se entienden tan bien».

Revuelo

Respecto al revuelo que ha despertado su intervención en la entrega de los Premios Princesa de Asturias el pasado lunes 24 de octubre en el que Carmen Linares y la bailaora María Pagés fueron galardonadas, Linares asegura que «no rompí ningún protocolo, nunca me hubiera atrevido a hacerlo. La Fundación Princesa de Asturias nos dijo que, en nuestros discursos, podíamos hacer un guiño si queríamos. Nosotras no pensábamos hacer nada, pero cuando nos lo sugirieron dijimos '¿por qué no? Muchos pronunciaron discursos maravillosos, como Juan Mayorga, pero nosotras optamos por dejar un bonito testimonio de arte, lo agradecimos así, sin usar las palabras, y a la gente le encantó».

Jazz Voyeur

Después del concierto de Carmen Linares, el próximo 10 de noviembre será el turno de Bill Evans, Niels Lan Doky, Darryl Jones & Harvey Mason, junto a Jazz/Takes Supergroup y la Big Band del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. En esta ocasión, el concierto será en este centro, el Conservatori, a partir de las 21.00 horas. En este sentido, Roberto Menéndez ha subrayado la importancia que le da el festival a la educación, «sobre todo en los tiempos que corren».

Gonzalo Rubalcaba & Chano Domínguez, «dos de los pianistas más importantes de su generación» actuarán el 17 de noviembre en Trui en una velada que incluirá también Antón Cortés Trío. El concierto de clausura será el 7 de diciembre en Trui con Black Heritatge Choir y Mallorca Gospel Choir en lo que será un sentido homenaje a Aretha Franklin, de la que se cumple el 50 aniversario de su célebre Amazing Grace y que es la imagen del cartel de esta 15 edición del Jazz Voyeur.

Finalmente, cabe destacar que el Jazz Voyeur Festival también incluirá actividades paralelas como clases magistrales y jornadas profesionales, en este empeño por fomentar la educación. También se celebrará el ciclo de cine, que se llevará a cabo en el Teatre Municipal Mar i Terra, pues el Catalina Valls se encuentra cerrado por reformas técnicas.

Todos los detalles del programa se pueden consultar en la web del festival: https://jazzvoyeurfestival.es/