Sharon Stone tendrá que pasar por quirófano por culpa de un tumor

Sharon Stone ha comunicado a través de su cuenta de Instagram que padece un tumor. La actriz asegura que se lo han diagnosticado después de que se le hiciese una intervención innecesaria a un error médico. «Acabo de tener otro diagnóstico erróneo y un procedimiento incorrecto», escribe la intérprete de Instinto básico en sus redes sociales mientras detalla cómo descubrió el tumor: «Esta vez doble epidural», señala en referencia al procedimiento médico. «Con el empeoramiento del dolor, fui a que me dieran una segunda opinión», revela, antes de explicar que tiene «un tumor fibroide grande que debe ser extirpado». Aunque la actriz no da más datos, los tumores fibroides son generalmente masas no cancerosas que crecen en el útero. También son conocidos como mioma, leiomioma, leiomiomata o fibromioma.

Stone ya sufrió un episodio muy grave en su vida. Hace 20 años tuvo un derrame cerebral que estuvo a punto de costarle la vida. Perdió el habla, no sabía andar y no recordaba nada. Tenía un muy pocas posibilidades de sobrevivir y lo consiguió. "Solo tenía un 5% de probabilidades de sobrevivir a aquello. Toda mi vida desapareció de mi mente por completo", ha afirmado en varias ocasiones. Ahora se enfrenta a otro problema de salud.