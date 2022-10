Después del éxito del Festival Literatura Expandida a Magaluf (FLEM) y, antes, de la jornada Live for the arts enNuevaYork, la iniciativa impulsada por RataCorner eInnside by Meliá arranca hoy en la ciudad alemana de Leipzig. Entre los participantes de esta cita se encuentran Joan Aguiló y Catalina Florit.

El artista urbano y la actriz y dramaturga presentan hoy Herois anònims, un proyecto que consiste en la búsqueda de la identidad local y la importancia del individuo dentro de la sociedad. Por ello, en cada ciudad a la que viajan trabajan con los colectivos y grupos residentes, sacando a la luz esos héroes anónimos: personas cuya labor es importante y reconocida, pero no tanto como debería. Joan Aguiló recuerda que, precisamente, el proyecto surgió en Alemania, aunque en otra ciudad, Lübeck, y a raíz de conocer a una fotógrafa alemana que visitó Mallorca. Desde entonces, el tándem Aguiló-Florit ha llevado su iniciativa al Líbano y Barcelona, entre otras. De hecho, el estreno en casa, en la Isla, fue este verano en s’Arracó. Los artistas avanzan que la próxima primavera repetirán en Barcelona, en el Teatre Maldà, y, en la Isla, en Lloret de Vistalegre. Esta tarde, en Leipzig, ofrecerán una ruta para presentar el resultado de un trabajo que han llevado a lo largo de 15 días en esta urbe. Florit cuenta que en esta ocasión han creado el proyecto a partir de cinco personajes, aunque normalmente son más. «Son personas que aportan algo a la comunidad, aunque sin ser ilustres. El proceso consiste en tres fases: primero hacemos las entrevistas para conocerlos, luego escogemos los personajes, que Joan dibuja, y finalmente yo los acompaño de frases», detalla. Cabe destacar que en estos dibujos incluyen un código QR que enlaza con la historia de dicho personaje. Así, las cinco personas que protagonizarán la ruta son Jacqueline Boom Boom, vinculada al mundo de la noche y de la música electrónica; un deportista de élite que ahora trabaja en el hotel de Meliá como jefe de mantenimiento; una mujer a la que conocen como ‘tía E’, que acoge en su casa a niños en situación de vulnerabilidad; una joven que regenta una pastelería conocida y un músico con una gran formación que toca en las calles.