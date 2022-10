La tercera jornada del Evolution! International Mallorca Film Festival llegó transcurrió ayer con las presentaciones de tres historias muy dispares entre ellas, prueba de la diversidad del programa de la edición de este año. Por un lado, el director alemán André Szardenings introdujo Bulldog, una cinta que cuenta con algunos actores incipientes en su país natal y que fue rodada en Eivissa. Por otro lado, el veterano Tim Lewiston propuso There’s always hope, rodada en Portugal y con el actor irlandés afincado en Sóller, Colm Meaney. Finalmente, el americano Seth McTigue completó el listado con Take the night, un original thriller de acción. Lewiston llegó acompañado de la actriz Hannah Chinn, coprotagonista, y el productor Arran MackLennan. Meaney, a quien conoce de proyectos pasados, no asistió, pero estará hoy en la proyección a las 20.30 horas en Sala Augusta.

Proyectos Lewiston explicó que quiere rodar su próximo proyecto en Mallorca, una historia que adapta una novela sobre un piloto alemán que viaja a la Isla en los años treinta y se introduce en la vibrante esfera artística de la época, aunque con el beligerante contexto histórico en ciernes. Tanto él como Chinn hablaron maravillas de Meaney, señalando que «es alguien encantador y un gran actor». Sobre la historia de There’s always hope, narraron que sigue los pasos de un escritor que, en busca de su gran obra, acaba dando la espalda a los suyos, y ha de emprender un viaje de reencuentro para con ellos con la ayuda de su hija. Por su parte, Bulldog, de Szardenings, cuenta la relación entre una madre joven y su hijo adolescente y el desequilibrio que la nueva pareja de ella forma en sus vidas. La cinta, rodada en Eivissa, cuenta con actores de renombre en Alemania como Lana Cooper o Julius Nitschkoff. No obstante, es la joven Zoe Trommler, de 9 años –rodó la cinta con 6– la que acompañó al director en la presentación y se ganó a todos los presentes. «No era actriz, sino una niña que vivía en el hotel donde rodábamos, pero eso era justo lo que buscábamos, una niña que viviera en el hotel en el que están los protagonistas». El resultado es que «lo bordó y hasta hizo llorar a todo el equipo con su actuación», narró el autor mientras ella mostró su madurez al señalar que «yo no sabía lo que hacía, simplemente me dije: lo pruebo y si me gusta sino, y si no, pues nada». No hay duda de que le «ha encantado». Finalmente, McTigue habló de Take the night, thriller de acción americano en el que trabaja Rainier Lipski, marido de la fundadora del festival, y que narra la historia de un chico que es secuestrado durante su cumpleaños como parte de una broma que, después, no resulta tan divertida.