El talento balear se cita en el Evolution! Film Festival

El Evolution! Mallorca International Film Festival, que arrancará el próximo 26 de octubre en el Teatre Principal de Palma, presentó este martes su programa Made in Baleares, que recoge un total de 37 proyectos rodados en las Islas tanto por directores isleños como por cineastas internacionales que se han instalado aquí. La directora del certamen, Sandra Lipski, fue la encargada de presentar a algunos de los autores que ayer se dieron cita en el Portitxol Hotel, sede del ciclo, donde dieron algunos detalles de sus propuestas. Lipski, quien también presenta un cortometraje propio, Mi isla, en el festival –aunque fuera de concurso–, destacó que es «muy importante para nosotros esta sección porque tenemos así la oportunidad de conocer a otros cineastas y de que ellos tengan contacto con directores de otros países», señaló.

Así pues, al acto de presentación de este martes acudieron Constança Amengual por su filme Margalida; Alisa Selishchava, por Easy; Jaume Porcel, por Love; Nicolás Pecollo, por In Situ; Eugenia San Pedro Sampedro, por Un diumenge qualsevol; Jaume Carrió, que presenta Un parell de cançons després; David Mataró, y su proyecto Els Mals; Sofia Martell, quien llegó con Sacrifici; Toni Bestard, director de Semillas y productor de Zama, dirigido por Miguel Ángel Marqués, también presente; Valentine Iconaru, que también llega por partida doble con El cineasta escondido, firmado junto a Javier Pueyo, y Tras el portal; Victòria Morell con su documental Petricor; y Miki Durán que presentará Racinghood.

Además de ellos, completan las propuestas del Made in Baleares, aunque no estuvieron presentes, los siguientes proyectos: A not so perfect wedding, de Vinzenzo Carbone; Adopt an orc, de Pedro Deltell Colomer, Paula Galimberti y Gonzalo Piñán; Remi, de Ramon Mayol Aranda; Teseractus, de Xisco Díaz Salamanca; I Just Want To Disappear, de Simon Gullström; My little creature, de Álvaro Laguna; Oracions d’estalzí, de Jeroni Puigrós; Pregunta, de Toni Sastre y Biel Jordà; Ghost Island, de Roman Toulany; Bulldog, de André Szardenings; Oh Dear Sara, de Patricia Franquesa; Génesis, de Ester Moyà; Mrs Death, de Silvia Ventayol; y Otomaniki, de Joan Bover. A ello se suman dos videoclips musicales realizados aquí: 11 Days, de Veronika Bolotina, y Naufragio, de Jose Aserto, además de la categoría de estudiantes del CEF y de EDIB que presentará los proyectos de Live, de Josep Calafat y Pilar Alcalde; Aus, de Maria Estelrich; y Tu rastro en el mar, de Lucas Icasati, por parte del CEF. Y No es real, de Sabina Parets; Lollipop, de Sophi Bürguer; y No me haga spoilers, de Lluis A. Cortés y otros alumnos en representación de EDIB.