Pedro Guerra ha sido nominado en cuatro ocasiones a los Premios Latin Grammy, pero será la primera vez que acude a la gala, que se llevará a cabo el 17 de noviembre en Las Vegas. Antes, el próximo jueves día 20, Guerra protagonizará una velada muy especial junto a otros dos cantautores: el gaditano Javier Ruibal –con quien ha trabajado en varias ocasiones, la más reciente, junto al gallego Uxía– y el mallorquín Jaime Anglada. Los tres unirán sus artes, tan diferentes e iguales a la vez, en Trui Teatre, en una velada organizada por Deacorde Agency para celebrar su 20 aniversario.

«Me hace mucha ilusión asistir a la ceremonia, para estar allí unos días compartiendo la experiencia con otros profesionales, al margen de si lo gano o no. Nunca he ido a Las Vegas, no me acuerdo de por qué no, tal vez me cogiera en un mal momento o no lo pude asumir. Esta vez sí iré, no sé si es cuestión de que ya tengo una edad, pero allí estaré», reconoce Pedro Guerra, que es candidato al Grammy por su último disco, El viaje, el decimoctavo de su trayectoria. Competirá por el galardón junto a Caloncho (Malvadisco), Jorge Drexler (Tinta y tiempo), El David Aguilar(Agendas vencidas),Silvana Estrada (Marchita) y Alex Ferreira (En lo que llega la primavera). Todos ellos, asegura, son nombres de «gente muy cercana y a la que quiero mucho».

El viaje es un álbum que, en palabras del propio artista, «habla de todas las formas en las que uno puede viajar». «Pueden ser viajes interiores, físicos o imaginados, pero la canción de El viaje trata del viaje que igual soñamos y deseamos, pero que no se cumple. Sin embargo, pensar y desear el viaje ya nos hace realizarlo», matiza. Se trata, pues, de dejarse llevar. «Hay que intentar vivir el presente, el pasado ya pasó y el futuro no sabemos qué nos deparará. El viaje también es cuestión de estar concentrado en lo que se vive en cada momento», añade.

Vínculo

Sobre el posible vínculo especial que hay entre los cantautores, por muy diferentes que sean sus estilos, como es el caso de los que protagonizarán el concierto del próximo jueves, Guerra reconoce que «casi todos entendemos la música solo con guitarra, aunque tengamos proyectos con banda. Además, muchos tocamos en salas pequeñas, lo cual contribuye a que colaboremos entre todos e improvisemos».

En este universo, señala, «siempre comentamos que cuando una canción se sostiene sola, con guitarra o piano, lo demás es añadido. Esto es un aliciente y, a la vez, una responsabilidad mayor, porque cuando uno toca con banda puede descargar cierto peso en los demás, pero aquí todo el peso recae en ti». Por otra parte, Guerra reconoce que hay «rachas» de artistas emergentes que se están haciendo un hueco en este gremio y pone de ejemplo a AndrésSuárez, Marwan, Rozalén, Pedro Pastor, Muerdo y El Kanka. Sin embargo, a los que están empezando, asegura que no quiere dar consejos, pues «a mí nunca me los dieron».

En todo caso, sí que se atreve a dar algunas pautas: «Que creas en lo que haces, que trabajes y te formes». «Hay que tener una buena formación, tocar bien la guitarra, saber escribir y leer mucha poesía; ver cómo lo hicieron otros antes que tú, pero es crucial creer mucho en ti y dedicarle muchas horas, tener mucha paciencia», asegura. «La gente quiere respuestas rápidas y la profesión del cantautor no las da. Cuesta mucho esfuerzo, pero el día menos pensado, en el lugar y el momento adecuados, todo se puede disparar y seguir adelante», concluye.