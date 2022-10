Nick Lowe, la alegre voz del pub rock inglés mece Mallorca con un acústico

La visita de Nick Lowe a Mallorca se saldó en la noche de este sábado, dentro del 15 aniversario de las Rudy Sessions, con su aterciopelada voz desde el Auditori d’Alcúdia, donde repasó sus más conocidos temas que, paradójicamente, son más famosos que él mismo, algo que él lleva como emblema.

Lowe, cuya carrera llega ya a los 50 años sobre los escenarios, es uno de los máximos referentes de la new wave y el pub rock británico, además de uno de los compositores más versionados.

Sus temas Cruel to be kind, I knew the bride when she used to rock and roll y (What’s so funny ‘bout) Peace, Love and Understanding, popularizado por su compañero Elvis Costello, fueron muy sonados y, de hecho, siguen siendo tarareados por miles de bocas del mundo. En su primera visita a la Isla, Lowe se decantó por el formato íntimo y acústico, algo que «hacía mucho que no realizaba», según destacó en una entrevista con este diario. Además, se trata de un formato diferente a lo que hace ahora en su gira con The Straijackets. En cualquier caso, el propio músico destaca que prefiere este tipo de conciertos más íntimos a los de grandes festivales.

Así pues, la promotora Rudy Sessions suma a Lowe a su lista de exitosos conciertos que, a lo largo de estos 15 años, han traído a Mallorca a gente como Graham Parker, miembro de The Rumour.

Lowe, pues, hizo las delicias del público que se acercó hasta el Auditori d’Alcúdia a escuchar en la cercanía del formato íntimo la voz de uno de los compositores más escuchados de su generación y, sin duda, uno de los más versionados.