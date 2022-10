El futuro de la estética musical tiene color isleño con Phoskifilms y Mimo

En Madrid se está moviendo algo al ritmo de Pau Mateu y Óscar Fernández, los dos mallorquines detrás de Phoskifilms, productora audiovisual encargada de los videoclips de Marc Seguí, Xavibo o lo más nuevo de Belén Aguilera y Rouss. Su trabajo les ha valido una nominación a Los40 Music Awards por el videoclip de 360, de Marc Seguí, pero no son solo los vídeos lo que les ocupa. «Lo que hacemos se llamaba dirección creativa, que es diseñar toda la estética de un artista como por ejemplo Marc Seguí; su ropa, sus portadas, etcétera. Básicamente es toda su imagen». Y a eso es a lo que se tiran de cabeza ahora con Mimo, su nueva agencia en la que ya han cerrado lo próximo tanto de Seguí como de Pimp Flaco, Kinder Malo, Marlon y Marina Reche.

Óscar explica que «al principio era yo solo con mi cámara, pero llegó un momento en el que Pau, que se juntaba con Xavibo, me llamó y todo se profesionalizó». Pau, por su parte, asegura que «siempre he tenido una cámara desde pequeño y me gusta escribir», por lo que sus inquietudes artísticas han estado siempre ahí. Y si Pau tenía contacto con Xavibo, Óscar lo tenía con Marc Seguí. Entre todos trabajaron en diferentes proyectos y el ascenso de los dos cantantes fue en paralelo al suyo. Fue el empujón necesario para «ir a Madrid, donde había y hay más trabajo que en Mallorca». No obstante, Óscar matiza que «supimos estar al nivel del crecimiento de ellos porque, si no, hubieran encontrado a mil tíos para hacer lo que nosotros».

El antes y el después, no obstante, fue con Tiroteo, el tema de Seguí que más fama alcanzó y cuyo videoclip corrió a cargo de Phoskifilms. «Teníamos mucha confianza en ese proyecto y acabamos haciendo una producción del triple o más de lo que teníamos». Trataron de encontrar a los mejores en cada campo para el vídeo y fue todo muy complejo, pero «al final salió y nos saltamos como 17 escalones del tirón».

Lograron así «posicionar a Marc y traer una estética a España que no estaba de moda e hizo que empezaran a llamarnos de otras empresas para que les diéramos justo lo mismo». «Al final, la estética de Marc y Xavi está ligada a nuestro trabajo», detallan. «Nos dimos cuenta de que nosotros queríamos tener a los mejores en nuestras producciones, pero era algo muy caro y difícil, así que formamos un equipo y lo que hicimos al final fue hacer de los nuestros los mejores».

Proyectos

Desde aquel hit han acumulado proyectos importantes con artistas como Soge Culebra, Pablo Rouss o un spot publicitario para la influencer Lucía Bellido, pero más allá de dedicarse a videoclips y ya, Pau y Óscar se dieron cuenta de cuál era su «punto de diferenciación»: «Estetizamos todo el personaje».

Eso es Mimo, una agencia de dirección creativa que lleva «toda la estética» del artista: el color de las portadas, el diseño de los vídeos, etcétera. «Esto ya lo hacíamos con Marc, pero no lo cobrábamos, era como que no sabían qué era».

Ahora «presentamos a las discográficas proyectos cerrados en todos los aspectos», y el «artista está mucho más tranquilo porque se ahorra mil conversaciones porque las tenemos nosotros y damos la cara por toda la gente. Entendemos el trabajo de todas las partes». Y trabajo es, de hecho, lo que no les falta ya que esta misma semana han publicado La culpa, de Marc Seguí con Micro TDH y que les asegura, como mínimo, otra prueba más de lo que Phoskifilms y Mimo pueden hacer.