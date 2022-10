Jaume Martí ‘pone cara’ a los ilustradores en ‘99’, un volumen de retratos con arte

Jaume Martí firma 99, un libro que tiene truco. Se trata de un volumen en el que el autor ha recopilado 99 retratos de ilustradores nacionales –y tres extranjeros– que sirve a modo de homenaje, celebración y, también, afán coleccionista: «Algunos ya me han dicho que van a intentar conseguir una dedicatoria de todos los del libro», señala. Es, además, una manera de «poner cara» a todos estos artistas y no solo por parte del público, sino entre ellos mismos: «Algunos, al contarles de qué iba el proyecto, me decían: qué bien, por fin podré ponerles caras a algunos de mis colegas», reconoce Martí.

Es un trabajo que ha llevado su tiempo. «La primera foto, que se la hice a Pere Joan, fue tomada en 2012 o 2013, mientras que la última es de este mismo año a Max, de modo que empieza y acaba con artistas de la Isla». No obstante, el mismo Martí explica que si bien las autorizaciones fueron lo más difícil de conseguir, ha imperado el «buen rollo», incluso con artistas que fueron conocidos por Martí el mismo día que les inmortalizaba. La editorial que corre a cargo del libro es Nuevo Nueve, que permite el juego de palabras en catalán ‘nou nou’, de ahí el 99 del título. El sello, con sede en Madrid, tiene previsto organizar este mes de octubre una exposición con algunas de las fotografías, así como con el propósito de reunir a los propios artistas. La portada del libro, además, ha sido realizada por Pere Martí Llull, hijo del autor, y cuenta con un prólogo Yolanda Barqueros, amiga personal de Martí. En cuanto al contenido, se pueden encontrar los ‘caretos’ de Darío Adanti, Miguel Gallardo, Pierre Alary, Das Pastoras, Bartolomé Seguí, Rafael Vaquer, Paco Roca, Pau, y un largo etcétera hasta llegar a los 99.