El cine balear reluce en pleno centro de Manhattan con el New York City Infest Festival

La tercera edición del New York City Infest Festival tuvo lugar el miércoles por la tarde en el emblemático espacio de LaNacional, ubicado en el corazón de Manhattan, y sirvió como inmejorable escenario para la entrega de premios de este certamen que pese a tener un ámbito internacional, trabaja por posicionar el cine balear en Nueva York. Así pues, la cantante catalana Meïa Santiago hizo las veces de presentadora en un acto que reconoció el trabajo de seis directores de las Islas entre los que se cuentan Pedro de Echave García y Pablo Azorín, ganadores del Mejor Largometraje Documental por The Most Dangerous Man in Europe. Otto Skorzeny’s After War, y Joan Bover por su cinta Ulisses que se alzó como Mejor Cortometraje Documental.

Además, el corto Concrete Life de Gabriel Fornés fue galardonado como Mejor Cortometraje Experimental, y Routes, de Cristian P. Coll, que logró ser Mejor Cortometraje Documental de ámbito español. Finalmente, Martín Garrido, que competía en la sección de Mejor Largometraje Nacional por Confined, sí logró una mención especial por Mejor idea original, mientras que Igna L. Vacas ganó el premio aMejor Película de Ficción Española. El emblemático local de La Nacional fue el lugar escogido para el acto. A su vez, el festival también reconoció como Mejor Película de Ficción Internacional el título On Sacred Ground, de los americanos Rebbecca Tickell y Josh Tickell. Fue la actriz Irene Bedard quien recogió el premio en nombre de todo el equipo y que es conocida por ser la voz de Pocahontas en la reconocida película de Disney de 1995. Finalmente, la cinta Blasco Ibáñez, the gaucho, de Juan Pablo Palladino Tyrrell, recibió el premio a Mejor Documental Español. Momento del reconocimiento a Antoni Caimari Alomar durante losAphrodite Film Awards. Reconocimiento Cabe destacar que los AphroditeFilm Awards, certamen bianual, se celebraron de manera conjunta el mismo día y en el mismo sitio que los New York City Infest Festival y reconocieron de manera inesperada la trayectoria deAntoni Caimari Alomar por sus más de 300 obras.